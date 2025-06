El creador de 'The Last of Us' confirma el enfoque de la tercera temporada

Por Ricardo Cardona |

El cocreador de la serie de ' The Last of Us ', Neil Druckmann,, interpretado por Kaitlyn Dever . "No puedo creer que nos hayan permitido estructurar la serie de esta manera, es decir, acabamos de terminar la temporada 2, y la", declaró Druckmann el lunes 9 de junio durante un panel previo a la temporada de premios, como recoge Variety.

La segunda temporada de la serie concluyó con un cambio de perspectiva de Ellie, interpretada por Bella Ramsey, hacia Abby marcando el comienzo de un arco narrativo centrado en este segundo personaje, al igual que el segundo segmento del videojuego 'The Last of Us Parte II'. Dever, quien participó en el panel, habló sobre asumir el papel de Abby, conocida por haber acabado violentamente con la vida de Joel, interpretado por Pedro Pascal.

Bella Ramsey y Kaitlyn Dever en la segunda temporada de 'The Last of Us'

"Supongo que la controversia en torno a Abby nunca fue realmente una preocupación para mí, teniendo en cuenta mi primera reunión con Craig y Neil y lo maravillosos y talentosos que son", confesó Dever. Craig Mazin, creador de la serie, también intervino para justificar narrativamente la muerte de Joel. "En una serie en la que tratamos de mantener las cosas lo más realistas posibles y queremos que la gente sienta peligro real, pues sí, a veces las personas que no imaginamos que morirían, mueren. Eso se debe a que, para mí, esta no es una serie sobre la venganza. Es una serie sobre el duelo", explicó Mazin.

Por su parte, Bella Ramsey analizó la evolución de Ellie en la segunda temporada, destacando su compleja y profunda relación con Joel y cómo esta influye mucho en su toma de decisiones. "Creo que, si ella solo le hubiese querido y no también odiado por lo que hizo, sería hasta más sencillo para ella. Pero creo que debido a lo compleja que se ha vuelto esa relación, está tan empeñada en que haga justicia, incluso más que justicia, que la situación la lleva a un territorio peligroso", afirmó la actriz.

Bella Ramsey e Isabela Merced en la segunda temporada de 'The Last of Us'

El futuro de la serie

El cambio de prisma será el eje central de la tercera temporada, cuya fecha de estreno todavía se antoja lejana teniendo en cuenta los ritmos de producción habituales del proyecto. Además, por el momento también se desconoce si esa entrega será suficiente para cubrir el resto de eventos del juego, aunque Mazin avisó en mayo a Collider de cuál es el escenario más factible: "Esperamos estar a la altura para volver y terminar con una cuarta temporada".