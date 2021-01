'The Mandalorian' podría comenzar a rodar su tercera temporada en abril

Tras el éxito de las dos primeras temporadas de 'The Mandalorian', convirtiéndose en la serie más pirateada de 2020, y la confirmación del spin-off de 'The Book of Bobba Fett', los fans de la serie de Disney+ pueden respirar tranquilos: habrá tercera temporada. Se desconoce la fecha de estreno, pero todo apunta a que a finales de año habrá doble ración de "Star Wars".

Giancarlo Esposito en 'The Mandalorian

De acuerdo con Film & Television Industry Alliance, se prevé que el rodaje dé comienzo el próximo 5 de abril de 2021 en la ciudad de Los Ángeles. Además, la ficha publicada nos indica que se mantiene a Jon Favreau como guionista; a Kathleen Kenedy, Dave Filoni, Karen Gilchrist y Colin Wilson como productores y a Barry Idoine como director de fotografía de la nueva temporada.

El argumento de la nueva temporada todavía sigue siendo la gran incógnita. No obstante, y como recoge el portal Comic Book, algunos miembros del elenco ya se habían pronunciado ante la posibilidad del futuro de la ficción centrándose en uno de sus personajes: Moff Gieon, interpretado por el danés Giancarlo Esposito. "Tengo la sensación de que vais a ver mucho de mí durante la próxima temporada", afirmaba a EW durante la promoción de la segunda tanda.

La evolución de la pandemia definirá la fecha de estreno

Aunque todo apunta a que se estrenará a finales del 2021, la fecha oficial queda en manos de los planes de futuro de Disney+ y de la evolución de la propia pandemia que pueda impedir el transcurso natural del rodaje. Es por ese motivo que algunas fuentes afirman que su publicación en la plataforma será más bien para 2022, como es el caso de la base de datos de IMDb.