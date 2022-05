Con Eurovisión 2022 a apenas unos días de comenzar su celebración oficialmente y en plena emisión del American Song Contest, desde Estados Unidos prevén ahora incorporar en el futuro una nueva competición televisiva a nivel mundial a través del popular formato 'The Masked Singer', nacido originalmente en Corea del Sur en 2015 con el nombre de 'King of masked singer'.

Los concursantes de la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'

Con el nombre provisional de 'One World, One Masked Singer', según recoge Variety, este nuevo formato reuniría en una batalla mundial a distintos participantes de ediciones del concurso que se han desarrollado en países de todo el mundo. El proyecto está dirigido por Craig Plestis, de Smart Dog Media, propietario de MBC America y productor ejecutivo del programa en su versión estadounidense, que ejercerá la labor de director creativo global tanto de 'The masked singer' como de este nuevo formato. "Este proyecto ha sido un sueño para mí desde que me di cuenta de que 'The masked singer iba a ser un fenómeno mundial tras el éxito del formato en Estados Unidos", confesaba Plestis, en un comunicado.

El estadounidense destacaba que el programa "ahora está en más de 56 países" para después confesar que "no puedo esperar a reunir a los delegados de todos y cada uno de ellos, con trajes nuevos, para una competición épica que se transmitirá en todo el planeta, en cada territorio de 'The masked singer'", añadía el texto emitido por Plestis, quien adquirió los derechos estadounidenses del formato, dando comienzo a su relación con MBC y su subsidiaria estadounidense, MBC America. "Esta será una oportunidad fantástica para expandir nuestra marca global de 'King of masked singer' y esperamos que sea un gran éxito global", manifestó por su parte la directora general de contenido y canales de MBC America, Nahee Kim.

¿Participará España?

Aunque por el momento se desconocen los participantes, Variety apunta, además de la implicación de Estados Unidos, la de otros países como Bélgica, donde el formato obtuvo la mayor audiencia de VTM en dos décadas; Países Bajos, lugar donde fue el programa más visto deRTL4 de 2021; Alemania, donde marcó la mejor marca en prime time de ProSieben en diez años; Polonia, país en el que fue el formato de entretenimiento más visto de TVN en cuatro años; Suecia, donde fue el primer programa de TV4 de 2022 o España, donde 'Mask Singer: adivina quién canta' supuso el mejor estreno de un programa de entretenimiento en seis años. Una lista a la que podrían sumarse los estrenos más recientes del concurso en Francia y México, para un proyecto que seguiría la estela de precedentes como la emisión de la competición mundial entre los mejores concursantes de países hispanohablantes de 'Pasapalabra', a través de Chilevisión.