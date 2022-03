La noche del miércoles 9 de marzo, 'The Masked Singer', la versión estadounidense de 'Mask Singer: adivina quién canta', vivió una gala en FOX de lo más surrealista, en la que ocurrieron dos hechos nunca vistos en el programa: uno de los concursantes estuvo a punto de caer del escenario y perdió su máscara, mientras que otra de sus compañeras provocó el pánico entre los presentes al comenzar a ahogarse durante su impecable actuación.

Luciérnaga, a punto de ahogarse durante su actuación en 'Masked Singer'

Luciérnaga se subió al escenario para interpretar "Ain't Nobody" de Chaka Khan, con una voz que incluso despertó algún que otro escalofrío entre los miembros del jurado. No obstante, las cosas no tardaron en torcerse: la concursante bajo la máscara interrumpió su interpretación de forma repentina, aparentemente al atragantarse, y comenzó a toser de forma ahogada. "¡Alguien tiene que ayudarla!", exclamaba Nicole Scherzinger, al darse cuenta de que algo iba mal. "¡Que alguien suba allí!", pedía su compañero Robin Thicke, mientras Ken Jeong empezaba a correr hacia el escenario para socorrer a la concursante, puesto que, además de actor y cómico, es todo un médico.

Por suerte, varias personas ya habían alcanzado la plataforma en la que se encontraba Luciérnaga, para ayudarla, momento en el que anunciaban que "vamos a quitarte la máscara", antes de que el programa pasara a una pantalla en negro a la que siguió una pausa publicitaria. "Antes del descanso, Luciérnaga tuvo que detener repentinamente su actuación", comunicó el presentador Nick Cannon, de vuelta en la gala, momento en el que dejó claro que "está detrás del escenario en este momento, siendo atendida por nuestro médico del set". "Su bienestar es nuestra principal prioridad. Pero por ahora, el espectáculo debe continuar", aseguró el presentador del formato, dando paso a otros participantes del concurso. Minutos después, se comunicó que Luciérnaga era "una gran luchadora", lo que dio paso a una nueva actuación que, esta vez, ya no vivió ningún susto y puso a los presentes en pie.

McTerrier pierde la cabeza

Antes del susto que pegó Luciérnaga, uno de los concursantes vivió un momento de lo más surrealista una vez concluyó su actuación al ritmo de "Working for the Weekend" de Loverboy. Llevado por el entusiasmo de su actuación, mientras hablaba con los jueces del jurado, el concursante no se dio cuenta de que estaba demasiado cerca del borde del escenario y, aunque logró evitar caerse fuera del mismo, terminó perdiendo el equilibrio, lo que propició que perdiera su máscara de perro. Ante lo ocurrido, el jurado decidió darse la vuelta para evitar descubrir la identidad del concursante, que se mantuvo de espaldas a la audiencia, con la cabeza gacha. "¿Qué hago?", preguntaba el McTerrier desenmascarado, a quien socorrieron miembros del equipo del concurso, que le colocaron la máscara de nuevo. No obstante, su identidad no permaneció oculta mucho tiempo: el concursante, que resultó ser el reconocido chef estadounidense Duff Goldman, tuvo que desvelar quien era al concluir la cita, puesto que fue el expulsado de la noche.