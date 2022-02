Amazon Prime Video ha anunciado cuándo podremos disfrutar del regreso televisivo de Chris Pratt. Desde que terminara 'Parks and Recreation', la comedia que le sirvió de trampolín al Universo de Marvel y a la fama global, el actor estadounidense no había vuelto a asumir un rol protagonista en la pequeña pantalla, pero 'The Terminal List' pondrá fin a esa sequía el próximo verano.

Chris Pratt en 'The Terminal List'

El thriller con el que Pratt vuelve a trabajar con Prime Video tras la película 'La guerra del mañana' se estrenará el 1 de julio. A partir de ese día estarán disponibles los ocho episodios que componen la primera temporada de 'The Terminal List', que está inspirada en la novela homónima de Jack Carr. El protagonista de la ficción es James Reece (Pratt), un militar que vuelve a casa después de que su pelotón sufriera una terrible emboscada durante una importante operación. Reunido con su familia, Reece se siente culpable por lo sucedido, pero, a medida que emergen pruebas, descubre que se encuentra en el centro de una fatídica conspiración.

El propio Pratt es uno de los productores ejecutivos de este proyecto, en el que comparte elenco con Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop y Sean Gunn, entre otros. El equipo creativo está liderado por el showrunner David DiGilio, que cuenta con el apoyo del productor ejecutivo Antoine Fuqua, que ha brillado en las salas de cine con "Training Day" y "The Equalizer".

En el mejor momento

La elección del 1 de julio como fecha de estreno para 'The Terminal List' no es ninguna casualidad. Si Pratt se ha dejado ver tan poco en televisión durante los últimos años ha sido por su creciente presencia en el mundo del cine, que alcanzará un nuevo punto álgido el 10 de junio con el lanzamiento de "Jurassic World: Dominion". Por lo tanto, el público que se quede con ganas de ver más del actor tras el cierre de la trilogía jurásica tendrá un parada obligatoria en Prime Video poco después.