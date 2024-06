Tinet Rubira descarta por completo 'Operación Triunfo All Stars': "No es el sentido del formato"

Por Toño García Rodríguez |

A pesar de los rumores sobre la posible creación de un 'Operación Triunfo All Stars', algo que se mantiene vivo en la esperanza de muchos de los seguidores del formato, no ha sido hasta ahora cuando Gestmusic ha dado una respuesta contundente al respecto. Su director, Tinet Rubira, que se encuentra inmerso en la preparación de la segunda edición del reality en Prime Video, ha explicado este sábado 8 de junio si la edición 'All Stars' se llevará a cabo finalmente.

Tinet Rubira y directivos de Prime Video

A través de su perfil en X, el catalánque le etiquetaba para saber si, ahora que el formato estaba en Prime Video, la edición de estrellas podría ser una realidad. La respuesta de Rubira fue clara y directa:. De este modo, desmiente de manera rotunda que en algún momento el público pueda ver de nuevo en la Academia a concursantes icónicos de ediciones pasadas.

No obstante, otro usuario, extrañado por la respuesta, preguntaba al director qué había sido de esos rumores: "¿Entonces ese 'OT All Stars' que se rumoreó... nunca estuvo sobre la mesa?". Tinet Rubira ha aprovechado entonces para aclarar que esos rumores nunca estuvieron directamente relacionados con una edición del formato de ese tipo: "Lo que ha estado es un formato para dar una segunda oportunidad pero nada que ver con 'OT'".

All Stars

Se desmarca de esta manera del resto de formatos que, en España, han llevado a cabo una edición "all stars". El más reciente, 'Supervivientes', que ya ultima los preparativos de la que será su edición más especial y que contará con el regreso de algunos de los concursantes más queridos por el público. Otros formatos como 'La Voz' o 'Got Talent España' ya han optado también por generar galas con los participantes más icónicos de sus programas.