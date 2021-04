Disney+ no se tomará un respiro de sus grandes franquicias tras el desenlace de 'Falcon y el Soldado de Invierno'. Aunque el próximo gran proyecto de Marvel Studios, 'Loki', no llegará hasta junio, en mayo podremos descubrir 'M.O.D.O.K.', el nuevo título de animación de Hulu inspirado en uno de los villanos más icónicos de la Casa de las Ideas. De la misma manera, 'Star Wars' se mantendrá viva a partir de la animación con 'La remesa mala', que sigue los pasos de 'The Clone Wars' y 'Rebels'.

Emma Stone en "Cruella"

En el terreno de la carne y hueso, a lo largo del mes también viviremos el regreso de 'High School Musical: El Musical: La Serie' con su segunda temporada, mientras que 'Rebel', la nueva ficción de Krista Vernoff, showrunner de 'Anatomía de Grey', finalmente llegará a nuestro país tras su paso por ABC. Además, Disney+ también integrará el spin-off del drama hospitalario, 'Estación 19', que llega con sus tres temporadas e irá ofreciendo semana tras semana los episodios de su cuarta entrega.

Destaca también la incorporación de la comedia médica 'Scrubs', que a otros territorios llegó junto a Star, pero que en España se ha hecho de rogar un par de meses. Por último, Disney+ apuesta de nuevo por 'Los Simpson' con el lanzamiento de su temporada 32, vive el retorno de la primera temporada de 'Big Sky' (21 de mayo) y refuerza su apuesta cinematográfica híbrida, lanzando simultáneamente "Cruella" en cines y en streaming con un coste adicional.

Estrenos de series

- 'Star Wars: La remesa mala' (Estreno - 4/5)

- 'Estación 19' (Temporadas 1-4 - 7/5)

- 'Padre Made in USA' (Temporadas 1-15 - 7/5)

- 'High School Musical: El musical: La serie' (Temporada 2 - 14/5)

- 'Genius' (Temporada 2 - 14/5)

- 'La guerra de los mundos' (Temporada 1 - 14/5)

- 'Los Simpson' (Temporada 32 - 14/5)

- 'Scrubs' (Temporadas 1-9 - 14/5)

- 'Marvel: M.O.D.O.K.' (Estreno - 21/5)

- 'Mentes criminales' (Temporadas 1-15 - 21/5)

- 'Rebel' (Estreno - 28/5)

- 'New Girl' (Temporadas 1-7 - 28/5)

- 'Launchpad' (Estreno - 28/5)

Estrenos de películas

- "Cruella" (28/5)

- "Logan" (28/5)