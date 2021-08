La compartimentación de Disney+ la convierte en una de las plataformas más completas del mercado. Por un lado, el contenido familiar habita en la sección de la propia Disney, pero eso no quita que Star siga incluyendo las novedades de Hulu o FX, mientras que los documentales no paran de engrosar el particular catálogo de National Geographic. A partir de esa unión de fuerzas, septiembre será un mes imponente para el hogar de Mickey Mouse, que nos proporcionará un montón de estrenos a tener en cuenta.

Sierra McCormick en 'American Horror Stories'

Centrándonos en el ámbito de las series, los títulos más destacados están relacionados con 'American Horror Story', ya que el mes arranca con el lanzamiento de sus nueve temporadas, para después brindar finalmente el spin-off 'American Horror Stories' y, semanas más tarde, la décima entrega de la ficción matriz, 'Double Feature'. Además, FX también aporta 'Y: El último hombre', la adaptación de la serie de cómics homónima que se imagina un mundo en el que la población masculina ha sido arrasada.

Otros dos estrenos interesantes son 'Star Wars: Visions', un conjunto de cortometrajes que llevan a la franquicia galáctica al mundo del anime, y 'The Great North', la comedia animada de Fox que bebe del estilo de 'Bob's Burgers'. Además, también aterrizarán 'Doogie Kamealoha, una médica precoz', todas las temporadas de 'The Americans' y 'Sin cita previa' y 'Happier Than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles', la película-concierto de Billie Eilish.

Estrenos de series

- 'American Horror Story' (Temporadas 1-9 - 1/9)

- 'Dug y Carl' (Estreno - 1/9)

- 'Bunk'd' (Temporada 4 - 1/9)

- 'American Horror Stories' (Estreno - 8/9)

- 'Sin cita previa' (Temporadas 1-6 - 8/9)

- 'Doogie Kamealoha, una médica precoz' (Estreno - 8/9)

- 'Good Trouble' (Temporada 3 - 15/9)

- 'Empire' (Temporada 6 - 15/9)

- 'Y: El último hombre' (Estreno - 22/9)

- 'American Horror Story' (Temporada 10 - 22/9)

- 'Star Wars: Visions' (Estreno - 22/9)

- 'The Americans' (Temporadas 1-6 - 22/9)

- 'Grown-ish' (Temporada 2 - 29/9)

- 'The Great North' (Estreno - 29/9)

- 'Malaka' (Temporada 1 - 29/9)

- 'Perdóname, Señor' (Temporada 1 - 29/9)

Estrenos de documentales

- 'Feyenoord: Solo hechos' (1/9)

- 'II Guerra Mundial: Dentro de las SS' (1/9)

- 'Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial' (1/9)

- 'Cazadores de bombas de la Segunda Guerra Mundial' (1/9)

- 'Juventudes Hitlerianas' (1/9)

- 'Supervivencia en la II Guerra Mundial' (1/9)

- 'El escuadrón de la Muerte de Hitler' (1/9)

- 'El último año de Hitler' (1/9)

- 'Nazi Megaestructuras' (Temporadas 1-6 - 1/9)

- 'El ascenso de los nazis' (1/9)

- 'Secretos ocultos de la Segunda Guerra Mundial' (1/9)

- 'Big Cats: la familia felina' (3/9)

- 'Secret Life of Predators' (3/9)

- 'La jirafa: el gigante africano' (3/9)

- 'El avestruz: un ave peculiar' (3/9)

- 'Botswana Africa's Hunter' (3/9)

- 'Tiburones caníbales' (3/9)

- 'Los más peligrosos de África' (3/9)

- 'Narco Wars' (8/9)

- '9/11 Firehouse' (10/9)

- '9/11 Rescue Cops' (10/9)

- 'Los archivos secretos de Osama Bin Laden' (10/9)

- '9/11: Controlando el cielo' (10/9)

- 'Eyewitness: D Day' (10/9)

- 'Drugs Inc' (Temporadas 2-7 - 15/9)

- 'Ancient XFiles' (22/9)

- 'Danger Decoded' (22/9)

- 'Hitler, el adicto' (24/9)

- 'El supercañón de Hitler' (24/9)

- 'The King Who Fooled Hitler' (24/9)

- 'Nazi Death Camp: The Great Escape' (24/9)

- 'Breakout' (Temporada 2 - 29/9)

Estrenos de cine

- "Predator" (3/9)

- "No habrá paz para los malvados" (3/9)

- "Wilson" (3/9)

- 'Happier Than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles' (3/9)

- "Predator 2" (10/9)

- "Lejos del mundanal ruido" (10/9)

- "Veintitantos" (10/9)

- "El cuerpo" (10/9)

- "Predators" (17/9)

- "Calvary" (17/9)

- "Fuera de carta" (17/9)

- "Nona" (17/9)

- "Regresión" (17/9)

- "The Predator" (24/9)

- "Drive" (24/9)

- "Tadeo Jones 2: El secreto del rey" (24/9)

- "Abraham Lincoln: Cazador de vampiros" (24/9)