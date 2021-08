Disney ha dado con la clave para que el disfrute del contenido de Marvel Studios nunca se detenga: retroalimentar su Universo Cinematográfico con multitud de series de alto presupuesto. De esta manera, la franquicia se mantiene más viva que nunca en cines y en Disney+, pero de cara al espectador la extensa hoja de ruta de la franquicia puede resultar un tanto confusa. Por eso, desde FormulaTV queremos recopilar todos los proyectos que están por venir al UCM en una lista en constante actualización.

'¿Qué pasaría si...?'

'¿Qué pasaría si...?'

Marvel pretende subvertir nuestras expectativas con '¿Qué pasaría si...?', su primera serie animada para Disney+. Al estilo de los cómics en los que se inspira, esta ficción se fija en los momentos clave de la franquicia para darles un giro radical, ya sea enfundando a T'Challa en el traje de otro héroe o llevando a Peggy Carter a inocularse el suero con el que Steve Rogers se convirtió en Capitán América. Una sucesión de realidades alternativas que nos tendrá entretenidos durante un tiempo, ya que su segunda temporada ya ha sido confirmada.

Estreno: 11 de agosto

"Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos"

"Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos"

La Fase 4 del UCM prosigue con el estreno de "Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos", la segunda cinta de esta etapa, que estará marcada por la introducción de nuevos personajes. Ese es el caso de Shang Chi, el héroe interpretado por Simu Liu, que tras desligarse de su pasado en la oscura organización de los Diez Anillos, tendrá que regresar a su seno para afrontar conflictos familiares y de repercusión global. El reparto lo completan estrellas como Michelle Yeoh y Awkwafina, que coincidieron en "Crazy Rich Asians", o Tony Leung, conocido sobre todo por sus colaboraciones con Wong Kar-Wai. Ahora, todos ellos se ponen bajo las órdenes de Destin Daniel Cretton, que irrumpe en el terreno de los blockbusters tras forjarse en el del cine independiente.

Estreno: 3 de septiembre

"Eternals"

"Eternals"

Una vez resuelto el conflicto de "Vengadores: Endgame" y disuelto ese superpoderoso grupo, Marvel nos presenta a un equipo totalmente nuevo: los Eternos. Ikaris (Richard Madden), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Kingo (Kumail Nanjiani), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Don Lee), Druig (Barry Keoghan), Sprite (Lia McHugh), Makkari (Lauren Ridloff) y Ajak (Salma Hayek) componen este clan inmortal que, tras miles de años de vigilancia, tratará de salvar a la humanidad de la amenaza de los Desviantes. La oscarizada Chloé Zhao ("Nomadland") dirige este atípico proyecto, del que también forma parte Kit Harington.

Estreno: 5 de noviembre

'Hawkeye'

'Hawkeye'

Ojo de Halcón tendrá la oportunidad de brillar en solitario cuando se estrene 'Hawkeye'. Bueno, en realidad Jeremy Renner tendrá que compartir el protagonismo con su potencial heredera, Hailee Steinfeld, que dará vida a la también arquera Kate Bishop en la nueva serie de Disney+. Así pues, Marvel sigue apostando por la regeneración entre sus filas de superhéroes, como demuestra que Florence Pugh vaya a retomar su papel de Yelena Belova aquí tras su reciente debut en "Viuda Negra". Dentro del elenco de personajes también se encuentra Maya Lopez, más conocida en los cómics como Echo, que será interpretada por Alaqua Cox, completando un reparto en el que también destacarán Vera Farmiga, Tony Dalton o Fra Fee.

Estreno: 24 de noviembre

"Spider-Man: No Way Home"

"Spider-Man: No Way Home"

Peter Parker está contra las cuerdas. El final de "Spider-Man: Lejos de casa" dejaba al personaje de Tom Holland en una tesitura muy delicada, la cual tratará de resolver en su tercera película en solitario, "Spider-Man: No Way Home". La solución de su exposición al mundo puede estar en manos de Stephen Strange, ya que Benedict Cumberbatch arropará al trepamuros en esta cinta que, sorprendentemente, también supondrá el regreso a la franquicia de Alfred Molina y Jamie Foxx, quienes encarnaron al Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en las anteriores iteraciones de Spider-Man. Y esos retornos podrían ser solo la punta del iceberg, ya que los rumores apuntan a un evento masivo al que podrían apuntarse Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Estreno: 17 de diciembre

'Ms. Marvel'

'Ms. Marvel'

Como al resto de los mortales, a Kamala Khan le fascinan los superhéroes. En concreto, a esta adolescente, hija de inmigrantes pakistaníes, le encanta Capitana Marvel, a quien idolatra y dedica sus fan-fiction. El resto del tiempo lo dedica a estudiar, leer cómics y sumergirse en videojuegos, al menos hasta que un incidente provoca en ella el despertar de un poder inesperado. La joven Iman Vellani da vida a la protagonista de 'Ms. Marvel', que ha causado sensación con su irrupción en los cómics y que promete traer aire fresco al UCM con su fascinante personalidad.

Estreno: 2021

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

La conexión entre las series y películas del UCM se hará tangible en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que beberá de los eventos acontecidos en 'Bruja Escarlata y Visión'. La nueva cinta también guardará relación con lo sucedido en 'Loki', como anticipa la mención al multiverso y la implicación del showrunner Michael Waldron como guionista, y en "Spider-Man: No Way Home", pero principalmente tendrá que lidiar con los traumas de Wanda Maximoff, ya que Benedict Cumberbatch compartirá pantalla con Elizabeth Olsen en este proyecto que, además, supone el regreso de Sam Raimi al cine de superhéroes tras dirigir la trilogía original de Spider-Man. La guinda del pastel será el debut de Xochitl Gomez como America Chavez, el personaje más conocido en los cómics como Miss América.

Estreno: 25 de marzo de 2022

"Thor: Love and Thunder"

"Thor: Love and Thunder"

"Thor: Ragnarok" fue un punto de inflexión para las películas del hijo de Odín y "Thor: Love and Thunder" hará lo posible por repetir aquel éxito. Para conseguirlo, Marvel ha reclutado una vez más a Taika Waititi para comandar la nueva aventura de Thor, en la que Chris Hemsworth se dejará ver con los Guardianes de la Galaxia, junto a los que se embarcó al final de "Vengadores: Endgame", y con Tessa Thompson y Natalie Portman, que tendrán una presencia muy importante en la cinta. Por su parte, Christian Bale redondea el reparto interpretando al villano Gorr, que no tendrá clemencia con sus divinos enemigos.

Estreno: 6 de mayo de 2022

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Black Panther: Wakanda Forever"

Uno de los grandes misterios de la Fase 4 es cómo reestructurará Ryan Coogler la secuela de "Black Panther" tras la trágica muerte de Chadwick Boseman. Desde Marvel ya se aseguró que no se contratará a otro actor para dar vida a T'Challa, por lo que "Wakanda Forever" centrará su mirada en expandir la mitología del avanzado país africano. Los regresos de Letitia Wright, Danai Gurira, Lupita Nyong'o y Angela Bassett ayudarán a mantener el equilibrio, mientras que fichajes como el de Michaela Coel ('Podría destruirte') aportarán interesantes perspectivas al film.

Estreno: 8 de julio de 2022

"The Marvels"

"The Marvels"

A veces los sueños se cumplen, y el de Kamala Khan se hará realidad en "The Marvels", la secuela de "Capitana Marvel", en la que conocerá y trabajará mano a mano con su heroína favorita, Carol Danvers. La adolescente encarnada por Iman Vellani será la coprotagonista de la cinta dirigida por Nia DaCosta, que trae al superpoderoso personaje de Brie Larson al presente para reencontrarse con la Monica Rambeau de Teyonah Parris, cuyo paso por 'Bruja Escarlata y Visión' se resolvió con la adquisición de unas habilidades muy prometedoras.

Estreno: 11 de noviembre de 2022

'Guardians of the Galaxy Holiday Special'

'Guardians of the Galaxy Holiday Special'

Aunque el regreso de los Guardianes de la Galaxia tras su paso por la Tierra tendrá lugar en "Thor: Love and Thunder", tendremos que esperar un poco más para descubrir su tercera película, que será "más dura", como ha adelantado James Gunn. Afortunadamente, para aligerar el ambiente y reencontrarnos con este equipo, Disney+ lanzará 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special', un especial festivo que verá la luz en la época navideña, y que conectará ambas películas apoyándose en una atmósfera más liviana.

Estreno: Diciembre de 2022

'She-Hulk'

'She-Hulk'

El drama ha predominado entre las primeras series de Marvel Studios para Disney+, pero 'She-Hulk' cambiará esa tendencia. A diferencia de sus predecesoras, esta ficción será una comedia legal en la que Jennifer Walters (Tatiana Maslany), prima de Bruce Banner, compaginará su labor de abogada con la de superheroína. Para alzar el vuelo, la debutante contará con el apoyo del Hulk de Mark Ruffalo, mientras que Tim Roth tratará de frenarle los pies como Abominación, el villano al que encarnó en "El increíble Hulk". Jameela Jamil, Josh Segarra y Renée Elise Goldsberry también forman parte del elenco de 'She-Hulk', que ha sido creada por Jessica Gao ('Rick y Morty').

Estreno: 2022

'Moon Knight'

'Moon Knight'

En un reverso más oscuro aparece Marc Spector, un mercenario que desempeña su vida de justiciero mientras alterna entre sus diferentes y explosivas personalidades. Oscar Isaac interpretará a este complejo personaje con un profundo mundo interior, que finalmente da el salto a la pantalla de la mano de Jeremy Slater ('The Umbrella Academy'). Por su parte, el cineasta egipcio Mohamed Diab se encarga de dirigir 'Moon Knight', que también cuenta en su reparto con una estrella de la talla de Ethan Hawke.

Estreno: 2022

'Secret Invasion'

'Secret Invasion'

La división televisiva del UCM vivirá su primer gran evento en 'Secret Invasion', que mostrará la infiltración de los Skrulls en diferentes ámbitos terrestres. Los protagonistas de esta serie de grandes dimensiones serán Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, que vuelven a dar vida a Nick Fury y Talos, respectivamente. Ambos contarán con una compañía de excepción, ya que el elenco incluye también a Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir y Killian Scott, que trabajarán a partir de los guiones de Kyle Bradstreet ('Mr. Robot').

Estreno: 2022

"Ant-Man y la Avispa: Quantumania"

"Ant-Man y la Avispa: Quantumania"

Scott Lang recibirá más atención que nunca en "Ant-Man y la Avispa: Quantumania". El científico al que da vida Paul Rudd emprenderá otra aventura junto a Hope van Dyne (Evangeline Lilly), que vendrá cargada de novedades. La más inusual es la incorporación de Kathryn Newton, que interpretará a Cassie, la hija de Scott, en sustitución de Emma Fuhrmann. Así pues, cabe esperar que al contratar a una actriz de mayor perfil se le dé más protagonismo al personaje. El otro recién llegado será Jonathan Majors que, tras debutar en 'Loki' como "El que permanece", asumirá el rol de una de sus variantes, el villano Kang, que puede poner patas arriba todo el UCM.

Estreno: 17 de febrero de 2023

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3"

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3"

James Gunn tiene otra oportunidad para regresar al espacio exterior. Tras ser despedido de la tercera película de los Guardianes de la Galaxia por unos controvertidos tuits, Disney decidió contratarle de nuevo para comandar a Star Lord, Nebula, Rocket y compañía. Así pues, el cineasta, que ha podido exhibir un estilo más adulto en "El Escuadrón Suicida" y su spin-off televisivo, 'Peacemaker', regresa a Marvel para hacer lo que mejor sabe: mezclar el habitual humor de la franquicia con aventuras cargadas de emoción.

Estreno: 5 de mayo de 2023

'I Am Groot'

'I Am Groot'

Aparte del especial festivo y "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", el grupo galáctico contará con otra producción que servirá para conocer mejor a uno de sus personajes más queridos, Groot. Como ya ha hecho antes con otras propiedades intelectuales, como Pixar y "Star Wars", Disney+ acogerá el estreno de la serie de cortometrajes 'I Am Groot', que hará hincapié en la naturaleza del carismático árbol y presentará a nuevos personajes que tratarán de competir con él en encanto.

Estreno: Por confirmar

"Los 4 Fantásticos"

"Los 4 Fantásticos"

La compra de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Company abría la puerta a la llegada de conocidos héroes al UCM. Entre las propiedades que atesoraba Fox, una de las más valiosas -y peor empleadas- es la primera familia de Marvel, los 4 Fantásticos, que tendrán otra oportunidad de recalar en la gran pantalla con una nueva película, que estará dirigida por Jon Watts, responsable de la última trilogía de Spider-Man.

Estreno: Por confirmar

"Blade"

"Blade"

El afán de Marvel Studios por planear a largo plazo es más que conocido, por eso no es ninguna sorpresa que ya se hayan anunciado películas ubicadas más allá de la Fase 4. Entre ellas se encuentra 'Blade', el reboot del cazador de vampiros más conocido de la saga, que estará interpretado en esta ocasión por el oscarizado Mahershala Ali, quien ya cató las mieles de Marvel en 'Luke Cage'.

Estreno: Por confirmar

"Capitán América 4"

'Falcon y el Soldado de Invierno'

Dentro de ese futuro algo más lejano también se encuentra la cuarta película del Capitán América, que ya no debería contar con Chris Evans en el póster. Tras los eventos de 'Falcon y el Soldado de Invierno', Sam Wilson ha asumido la responsabilidad que tanto se le había requerido y se ha convertido en el nuevo portador del escudo de vibranium. De esta manera, Anthony Mackie previsiblemente dará un paso adelante y protagonizará su propia cinta, que estará escrita por Malcolm Spellman, showrunner de la propia 'Falcon y el Soldado de Invierno', junto a Dalan Musson.

Estreno: Por confirmar

'Ironheart'

'Ironheart'

En su esfuerzo por incluir nuevos rostros a su plantel de superhéroes, Marvel ya ha encontrado a la potencial sucesora de Iron Man: Riri Williams. Esta adolescente, capaz de competir en aptitudes tecnológicas con Tony Stark, inventará un traje increíblemente avanzado con el que se convertirá en Ironheart en su propia serie. La encargada de moldear el debut de Riri, que será interpretada por Dominique Thorne ("Judas y el mesías negro"), es Chinaka Hodge, quien ha estado implicada en 'Snowpiercer: Rompenieves' y 'Cuentos asombrosos'.

Estreno: Por confirmar

'Armor Wars'

'Armor Wars'

El legado de Tony Stark marcará la trama de 'Armor Wars', la serie de Disney+ protagonizada por Don Cheadle. El fiel escudero de Iron Man, James Rhodes, tendrá que hacer todo lo que esté en su mano por evitar un cataclismo cuando la tecnología de Tony, que tiene un potencial destructivo extraordinario, cae en las manos equivocadas. Evidentemente, el fallecimiento del personaje de Robert Downey Jr. será un fantasma que sobrevuele la ficción, que supondrá la oportunidad perfecta para ver a Cheadle en acción.

Estreno: Por confirmar

La segunda temporada de 'Loki'

'Loki'

Al igual que '¿Qué pasaría si...?', 'Loki' ya se ha ganado la renovación por una segunda temporada. El desenlace de la primera dejó al antihéroe interpretado por Tom Hiddleston en una posición inesperada tras la traición de Sylvie y su aparición en una línea temporal alternativa, por lo que tendremos que ver cómo se recompone ante las adversidades tras habernos mostrado una faceta mucho más sentimental y vulnerable en este viaje introspectivo por la Agencia de Variación Temporal.

Estreno: Por confirmar

'Wakanda' y 'Echo', en desarrollo

Disney+ prepara el regreso a Wakanda y una serie de Echo

Al ya numeroso repertorio de series que están por llegar a Disney+ se irán sumando otras tantas que están en desarrollo, pero que todavía no han recibido luz verde. Dos de esos potenciales títulos son la ficción protagonizada por Echo, que sería un spin-off de 'Hawkeye' encabezado por la heroína sorda; y la escisión televisiva de "Black Panther", en la que Ryan Coogler se adentrará en las profundidades de Wakanda.