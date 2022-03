Con los cierres de 'Billions' y 'Super Pumped: La batalla por Uber' a la vista y con la sexta temporada de 'Outlander' a medio camino, Movistar+ ya tiene una nueva camada de estrenos preparada para animar el mes de abril. Entre esas apuestas se encuentra la española 'Sentimos las molestias', cuyo lanzamiento estaba previsto originalmente para febrero, pero se tuvo que desplazar ante el delicado estado de salud de Antonio Resines.

Viola Davis en 'The First Lady'

Afortunadamente, el actor se recuperó y la mejor forma de celebrar su regreso será ver esta nueva comedia, que ha sido creada por los responsables de 'Vergüenza', Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero. Sus protagonistas son dos viejos amigos, un director de orquesta tremendamente popular (Resines) y un rockero que se niega a retirarse (Miguel Rellán), los cuales atraviesan unidos una etapa de sus vidas que guarda más secretos de lo que esperaban.

Del otro lado del Atlántico llegarán propuestas tan interesantes como 'The First Lady', que explora la relevancia de Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) y Michele Obama (Viola Davis), y 'Better Call Saul', que finalmente regresa con la primera parte de su temporada final. Mientras tanto, desde Reino Unido se importan el drama criminal 'Showtrial' y 'Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?', un thriller dirigido y adaptado por Hugh Laurie.

Estrenos de series

- 'Sentimos las molestias' (Estreno - 8/4)

- 'Showtrial' (Estreno - 13/4)

- 'Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?' (Estreno - 15/4)

- 'Better Call Saul' (Temporada 6A - 19/4)

- 'The First Lady' (Estreno - 28/4)

Estrenos de documentales

- "Putin: Camino a la guerra" (7/4)

- "Frank Capra: Érase una vez en Hollywood" (7/4)

- "Pandemic Tour 2020 Belako" (8/4)

- 'La nevera de Inverfest' (Estreno - 12/4)

- "El viaje de Julieta" (14/4)

- "10 errores que hundieron el Titanic" (14/4)

- "Titanic, la creación de un gigante" (15/4)

- 'La historia del cine: Nueva generación' (Estreno - 17/4)

- 'La historia del cine: Una odisea' (Estreno - 17/4)

- 'El ascenso de los nazis' (Temporada 2 - 25/4)

- "Esplendor y caída: The Garlic Phantoms" (29/4)

Estrenos de películas

- "Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo)" (1/4)

- "La hija" (2/4)

- "Worth" (3/4)

- "Luz natural" (5/4)

- "Siempre contigo" (5/4)

- "El correo de Varsovia" (6/4)

- "Adiós, idiotas" (8/4)

- "Ida Red: El precio de la libertad" (9/4)

- "La separación" (10/4)

- "La odisea de un escritor" (12/4)

- "Seis días corrientes" (12/4)

- "Héroe en dos mundos" (12/4)

- "¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde está Noé?" (13/4)

- "No respires 2" (15/4)

- "Yakari" (16/4)

- "Raging Fire" (17/4)

- "Wyrmwood: Apocalypse" (19/4)

- "Albatros" (19/4)

- "Una librería en París" (20/4)

- "Benedetta" (22/4)

- "Clean" (23/4)

- "Una amistad para siempre" (24/4)

- "Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido" (26/4)

- "Lazos" (26/4)

- "Barbaque" (27/4)

- "Venom 2: Habrá matanza" (29/4)

- "France" (30/4)