El calor del verano no ha empezado a apretarnos aún, pero Netflix quiere mantener su caldera de lanzamientos bien candente. A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia de coronavirus, la plataforma de streaming está recuperando poco a poco el ritmo de estrenos de perfil alto, y a lo largo de mayo se servirá de varios reputados creativos para captar la atención de su millonaria base de su usuarios.

Lena Waithe y Naomi Ackie en 'Master of None'

Entre la marabunta de nuevos títulos y regresos destacan el drama superheroico 'Jupiter's Legacy', que adapta las novelas gráficas de Mark Millar, centrándose en la complicada herencia de los primeros héroes; el biopic 'Halston', que supone la colaboración entre Ewan McGregor y Ryan Murphy para traer a la pantalla la historia del icónico diseñador; la tercera temporada de 'Master of None', que cede el protagonismo a Lena Waithe; o la segunda parte de la quinta entrega de 'Lucifer', que finalmente verá la luz a finales de mes.

En el apartado de las despedidas nos topamos con la galardonada 'El método Kominsky', que cierra las puertas con su tercera temporada, la breve 'Special' y la española 'El vecino', que concluye con una segunda entrega en la que viviremos la irrupción de Fran Perea. Además, veremos también el regreso de 'Selena: La serie', '¿Quién mató a Sara?' y 'Love, Death & Robots' con sus segundas tandas.

El reverso cinematográfico está encabezado por 'Ejército de los muertos', el regreso de Zack Snyder al subgénero de los zombis, que fue el elegido para acometer su ópera prima "Amanecer de los muertos". Además de lanzarse en Netflix, la película de acción también podrá verse en los cines españoles. Por último, también hay que destacar lo nuevo de Joe Wright, 'La mujer en la ventana', que pone a Amy Adams en una tesitura similar a la de James Stewart en "La ventana indiscreta".

Estrenos de series y programas

- 'Bajo cubierta' (Temporadas 1-8 - 1/5)

- 'Basurete' (Temporada 2 - 4/5)

- 'Selena: La serie' (Temporada 2 - 4/5)

- 'Navillera' (Estreno - 4/5)

- 'Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos' (Docuserie - 5/5)

- 'Jupiter's Legacy' (Estreno - 7/5)

- 'Girl From Nowhere' (Temporada 2 - 7/5)

- 'Vincenzo' (Estreno - 9/5)

- 'El dinero en pocas palabras' (Docuserie - 11/5)

- 'La familia Upshaw' (Estreno - 12/5)

- 'Castlevania' (Temporada 4 - 13/5)

- 'Halston' (Estreno - 14/5)

- 'El cielo te está esperando' (Estreno - 14/5)

- 'Love, Death & Robots' (Temporada 2 - 14/5)

- 'Al borde de la realidad' (Temporada 3 - 14/5)

- 'Kuroko no basket' (Temporada 2 - 15/5)

- '¿Quién mató a Sara?' (Temporada 2 - 19/5)

- 'Special' (Temporada 2 - 20/5)

- 'El vecino' (Temporada 2 - 21/5)

- 'Jurassic World: Campamento Cretácico' (Temporada 3 - 21/5)

- 'Master of None' (Temporada 3 - 23/5)

- 'Edén' (Estreno - 27/5)

- 'Ragnarok' (Temporada 2 - 27/5)

- 'Lucifer' (Temporada 5B - 28/5)

- 'El método Kominsky' (Temporada 3 - 28/5)

Estrenos de películas

- "El gran halcón" (1/5)

- "El club de las madres solteras" (1/5)

- "Hola, ¿estás sola?" (1/5)

- "5 metros cuadrados" (1/5)

- "El muñeco de nieve" (2/5)

- "El bebé jefazo" (2/5)

- "Ispansi (Españoles" (5/5)

- 'Y mañana el mundo entero' (6/5)

- 'El cuentakilómetros' (7/5)

- 'Monstruo' (7/5)

- 'Super Me' (8/5)

- "El forajido y su esposa" (10/5)

- "It Is Never To Late" (10/5)

- "The Last Adventure" (10/5)

- 'Oxígeno' (12/5)

- 'El baile de los 41' (12/5)

- "Arianna" (12/5)

- "Soy infinita como el espacio" (12/5)

- "Mi amigo Kubrick (S Is for Stanley)" (12/5)

- 'La mujer en la ventana' (14/5)

- 'Ferry' (14/5)

- 'La casa del miedo' (14/5)

- 'Yo soy todas ellas' (14/5)

- 'Un último deseo' (18/5)

- "The Last Days" (19/5)

- "El odioso Peter Tatchell" (20/5)

- 'Ejército de los muertos' (21/5)

- "Sam Smith: Love Goes - Live at Abbey Road Studios" (22/5)

- 'Roberto Baggio, la divina coleta' (26/5)