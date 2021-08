Tom Brusse, sobre sus supuestas relaciones con hombres: "Hago lo que quiero en mi vida"

Tom Brusse y Melyssa Pinto han sido los responsables de cocinar en 'La última cena' este jueves 19 de agosto. La expareja se puso al mando de los fogones del programa de Mediaset para deleitar a los comensales, sin embargo, el exsuperviviente tuvo que hacer frente a un testimonio que afirmaba que había tenido relaciones con hombres.

Tom Brusse en 'La última cena'

Paz Padilla mostró a la audiencia una conversación entre el confidente y el programa de La Fábrica de la Tele, que recibió un vídeo de Tom Brusse que no se podía enseñar. "Primero, hago lo que quiero en mi vida. Si quiero estar con hombres, con chicas, con burros... lo que sea, y ya está. Si quieren hablar que hablen", contestaba el improvisado cocinero, pero advertía que pueden haber "consecuencias" y retaba al confidente a dar la cara y a sentarse con él en un plató.

Además, el exconcursante de 'Supervivientes 2021' aseguró que desconocía la existencia del supuesto vídeo que circula por la redacción, pero aseguraba que ya tiene a una persona demandada. "Tengo un tema judicializado porque no puedes hacer daño a la gente así", y añadía que tanto él como su expareja Sandra Pica han sido víctimas de acoso y chantaje por este tema.

Melyssa Pinto se pronuncia

Los colaboradores del programa de Telecinco han querido conocer la opinión de Melyssa, que reconocía estar al tanto del tema. "A mí se me contó en su día, pero yo no me lo creo. Si es verdad tampoco pasa nada, es su vida y si no falta al respeto a nadie que haga lo que le dé la gana", apuntaba la exnovia de Brusse, que no le daba mayor importancia a los rumores.