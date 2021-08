Tom Brusse aclara si se acuesta con hombres y si le ha sido infiel a Sandra Pica con uno

Desde que un confidente se puso en contacto con 'La última cena' para asegurar que Tom Brusse había estado con hombres, el exconcursante de 'Supervivientes 2021' ha querido tratar el tema con naturalidad. No obstante, la expareja de Melyssa Pinto ha denunciado el chantaje que ha sufrido a raíz de un vídeo comprometido que la persona anónima amenazaba con difundir. Para zanjar el tema, Toñi Moreno abordó el asunto en 'Viva el verano' y Brusse fue muy sincero.

"Llevamos con este tema desde hace tiempo", empezaba diciendo él, aparentemente cansado. "Sandra Pica lo sigue alimentando", saltaba José Antonio Avilés, cargando contra la catalana. "No sé lo de Sandra, pero ¿qué más da? ¿Estamos en 2021 y hay que justificar con quién nos acostamos? Me parece fuerte que, a día de hoy, la gente no se puede acostar con chicos, chicas o lo que sea", contestaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2'.

"Yo le he sido infiel a Sandra, pero a veces nos equivocamos. Me equivoqué varias veces, eso es cierto", decía Tom Brusse. "¿Pero le fuiste infiel con un chico o con una chica?", le preguntaba inmediatamente Isabel Rábago, indagando de nuevo en los rumores. "Pero, ¿por qué voy a entrar en este tema?", respondía él. "A mí me da exactamente igual con quien te acuestes, pero el tema ya está", se justificaba la colaboradora. "No voy a entrar en este tema porque me da exactamente igual", recalcaba Tom Brusse.

Su relación con Melyssa

Después de aclarar los rumores, quitándole hierro al asunto, Toñi Moreno quiso reconducir la conversación y le preguntó sobre cómo es su relación con Melyssa Pinto tras el paso de ambos por 'Supervivientes 2021'. Asegurando que ahora se quieren como hermanos, Luis Rollán alababa la evolución de la pareja, pasando del amor al odio y, finalmente, a una amistad sólida.