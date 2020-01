Toñi Moreno comparte su emoción en 'MyHyV' tras ser madre: "Cuando le vi la cara me puse a llorar"

Toñi Moreno ya es madre. La presentadora andaluza ha dado luz este martes 20 de enero en el Hospital Nisa, ubicado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Lola, así se llama la pequeña, ha venido al mundo mediante cesárea y ha pesado más de cuatro kilos. Más allá de dicha intervención, el parto ha ido bien y tanto madre como hija se encuentran en perfecto estado de salud, como ella misma confirmó al entrar en directo en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Nagore Robles, emocionada al hablar con Toñi Moreno por teléfono

"Ella está muy bien, la que está un poco afectada soy yo. Ha sido tan grande, 4 kilos y pico, que me han hecho una cesárea", explicó Moreno vía telefónica. Al otro lado, Nagore Robles, sustituta al frente del programa de Cuatro durante su baja por maternidad, felicitaba a la madre primeriza y, entre lágrimas, confesaba lo evidente: "Lloro porque te echo mucho de menos. Estamos deseando veros a las dos", afirmaba en nombre de todo el equipo.

Todavía desde la cama del hospital, Toñi Moreno quiso compartir con los espectadores sus primeras sensaciones tras dar a luz. "Sentí mucha emoción, me puse a llorar, porque tener un hijo, todo el mundo que lo ha vivido lo sabe, es lo más grande que te puede pasar en la vida. Cuando le vi la cara me moría a chorros, estoy muy feliz", reafirmaba la presentadora.

Conexión con Lola Flores

La hija de Toñi Moreno tiene madera de artista, al menos en lo que respecta al nombre. La presentadora compartió una curiosa anécdota relacionada con el día de nacimiento. "Yo tenía la ilusión de ponerle Lola porque me gusta el nombre y por Lola Flores. Le he hecho una cuna con 'si me queréis irse' y todo. Y de repente me entero de que han nacido el mismo día", celebraba la andaluza.

Antes de despedirse, Moreno reconoció que la joven Lola "está llorando mucho" en sus primeras horas de vida. "Tiene carácter. No quería nacer tan pronto y nació cabreada", explicó entre risas, para después agradecer el cariño y apoyo constante de los suyos: "Tengo aquí a mi familia que me está ayudando en todo momento", destacó conmovida en los que, con toda seguridad, son los días más felices de su vida.