Cruce de reproches en el reencuentro entre María Teresa Campos y Toñi Moreno: "Me has fallado por cobarde"

Una noche muy especial acontecía para María Teresa Campos el día 27 de mayo de 2019. Y es que la presentadora de televisión volvía al medio tras haber pasado bastante tiempo alejada de la pequeña pantalla. Así pues, la periodista ha regresado por todo lo alto a Canal Sur, protagonizando una entrevista en 'Un año de tu vida' realizada por Toñi Moreno, su pupila y con la que había perdido todo contacto por un malentendido profesional.

María Teresa Campos y Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'

Y es que las dos presentadoras de televisión llevaban sin hablar al menos dos años, desde que a Toñi Moreno se le dio la oportunidad de presentar 'Viva la vida', el espacio que ocuparía el lugar que dejó María Teresa Campos y el programa '¡Qué tiempo tan feliz!'. "Mejor pelillos a la mar", empezó diciendo María Teresa Campos nada más se sentó en el sillón junto a Toñi Moreno. Aun así, Moreno quiso aclarar la situación entre ellas e indagó en el tema. "¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde", afirmaba Campos. "Te tendría que haber llamado para contarte qué me ofrecían...", decía Toñi Moreno, entendiendo lo que la veterana presentadora le decía.

"Y yo te hubiera dicho: 'Hija para que lo haga otra, prefiero mil veces que lo hagas tú'. Si a mí ya me lo habían quitado", añadía María Teresa Campos, refiriéndose a su programa. Siguiendo con los asuntos pendientes de las dos presentadoras, Toñi Moreno continuó contando qué es lo que a ella le dolió. "Cuando te dio el ictus, yo me moría de angustia, porque yo te quiero mucho, pero yo no podía hablar contigo y otra gente sí podía...", confesaba Moreno.

Carmen Borrego, protagonista indirecta

Y es que al parecer, la actual presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa' siempre encontraba una traba para poder hablar con la que fuera su mentora, un obstáculo con nombres y apellidos: "Carmen Borrego me decía: 'No la llames ahora que la vas a alterar'".

Aclarados los asuntos pendientes entre ambas, Moreno quiso realizar una petición a María Teresa Campos: "¿Me vas a desbloquear del móvil?" "Si yo no sé hacer eso", contestaba la presentadora, que se puso algo nerviosa. "Habrán sido alguna de tus hijas", añadió Moreno, ya entre risas también, aunque el comentario no era para pasar desapercibido.

El futuro profesional de ambas

"Deseo que volvamos a verte en la tele, pero no por ti, sino por toda esta gente", aseguraba Toñi Moreno, deseándole el mejor futuro a su maestra, que se embarca en un nuevo proyecto junto a su hija Carmen Borrego: "Estamos en una fase muy avanzada del proyecto", confesaba la que fuera chica Hermida, asegurando que trabajar con su hija es algo que le encanta.

"Trabaja por el futuro que te mereces", concluía la veterana presentadora, soltándole una mirada cómplice a Toñi Moreno. ¿Se referiría a algo relacionado con el cambio de programa que sufrió la presentadora? Sea como sea, a pesar de la tensión vivida al inicio de la entrevista, las dos profesionales han acabado la entrevista fundiéndose en un bonito abrazo.