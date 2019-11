Toñi Moreno, víctima de una despreciable fake new sobre su bebé: "Todo no vale para ganar dinero"

Un portal de Internet difundió esta semana una noticia cuyo titular decía así: "Pierde el bebé. Toñi Moreno, presentadora de televisión, devastada con la terrible noticia". Un título que hacía pensar que la comunicadora había sufrido un aborto, pero nada más lejos de la realidad, ya que se trataba de una 'fake new' cuyo objetivo era acumular visitas sin importar si la información era falsa o engañosa. Una práctica reprochable que ha indignado a la protagonista de la noticia, que se pronunció en Instagram: "Todo no vale para ganar dinero. Hay límites".

Toñi Moreno interviene en 'Viva la vida'

Toñi Moreno también ha querido explicar las causas de su enfado a través de una conexión telefónica en el programa que antes conducía, 'Viva la vida'. La presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha confirmado a Emma García que se encuentra "estupendamente" y que todo marcha bien en su embarazo, pero que está dolida con los "pseudo-periodistas que inventan y juegan con la sensibilidad de la gente". La comunicadora ha pasado las últimas 24 horas tranquilizando a familiares y amigos, que recibieron la noticia y estaban muy alarmados por su estado de salud.

"Esta gente me provoca el mayor de los desprecios porque juegan con un tema muy serio, el tema de la salud. Son gente inmoral, sin ningún tipo de sentimientos. No sé qué objetivo tienen", ha dicho Toñi Moreno en referencia a los autores de la fake new que daba a entender en el titular que había perdido su bebé, cuando en realidad hablaba de una niña de dos años que había fallecido en Inglaterra. La presentadora no ha querido añadir nada más ni nombrar al portal que ha difundido la noticia, ya que le da "coraje" gastar su tiempo y su energía con los "pseudo-periodistas".

Afectada por otra 'fake new'

El pasado 9 de octubre, Toñi Moreno se llevó un buen susto mientras presentaba 'Mujeres y hombres y viceversa', ya que momentos antes de comenzar el programa en directo había leído otra noticia falsa que anunciaba la muerte de María Teresa Campos. Entre lágrimas, la presentadora explicó su preocupación y llamó a la veterana periodista para acabar descubriendo que todo había sido un engaño.