Toñi Salazar se enfrenta a María Patiño: "Cuando yo te cuente a ti lo que me ha pasado, vas a alucinar"

Las Azúcar Moreno han vuelto a subirse a los escenarios tras su polémico abandono de 'Supervivientes'. Encarna y Toñi Salazar deleitaban a su público de Getafe con sus grandes éxitos como "Devórame otra vez", pero lo cierto es que a pesar de que han vuelto a cantar para sus seguidores, hay algo que sigue atormentando y molestando a las hermanas Salazar. Especialmente a Toñi Salazar, quien ha querido rendir cuentas con María Patiño por unas declaraciones que hizo la presentadora de televisión donde aseguraba que su abandono del reality estaba "planificado".

De esta manera, un día después del concierto en Getafe, Toñi Salazar conectaba en directo con 'Socialité' para hablar con María Patiño. "Toñi, ¿qué te pasa conmigo?", le preguntaba la presentadora nada más conectar con la cantante. "No me pasa nada, María. Pero el otro día a mí me dijeron que tú hablaste de una manera de nosotras que... Te juro que yo te admiro y siempre lo he dicho de ti, me pareces una mujer increíble. Pero he escuchado cosas de ti de una manera muy fea, muy despectivas y no están las cosas para frivolizar", explicaba Toñi Salazar.

"No sabes lo mal que lo estoy pasando. No lo sabe nadie nada más que yo. Y yo tengo la verdad. No estoy haciendo ninguna historia. He sufrido lo más grande por nada. Equivocarse es natural, es del ser humano, como para que se líe todo esto", añadía la cantante, refiriéndose al hecho de abandonar 'Supervivientes'. "No recuerdo haber hecho burla de vosotras y yo soy una persona que asumo lo que hago", respondía María Patiño, dejando claro que ella diferencia su carrera musical de su carrera televisiva.

¿En un plató gratis?

"Yo no veo la tele porque te juro que lo paso muy mal. Sufro muchísimo. No me gusta esta presión mediática, ni a Encarna ni a mí", decía Toñi Salazar. "Yo me presto a sentarme gratis y explicar las cosas. Y algún día lo sabréis y vais a entenderlo. Se están diciendo cosas horribles. Y cuando yo te cuente a ti lo que me ha pasado, vas a alucinar", concluía una de las mitades de Azúcar Moreno antes de abandonar la conexión.