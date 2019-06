La trayectoria televisiva de Meryl Streep: De 'Holocausto' a 'Big Little Lies'

Pocas actrices son tan laureadas y aplaudidas como Meryl Streep. Nacida el 22 de junio de 1949, la intérprete cuenta con una de las trayectorias más extensas en el ámbito de la actuación, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta su nivel de interpretación y cómo es capaz de transformarse, transmitir todo tipo de sentimientos y resultar totalmente creíble cada vez que se pone delante de la cámara. El drama, la comedia o el musical son algunos de los géneros que más ha trabajado, regalándonos casi siempre personajes que no dejan indiferente. En la memoria permanece su labor en clásicas películas como "Memorias de África", "Los puentes de Madison" o "Kramer contra Kramer", pero también en otras más recientes como "Mamma Mia" o "La dama de Hierro".

1 Sus inicios en la televisión con 'The Deadliest Season'

Aunque su extensa trayectoria interpretativa se ha desarrollado sobre todo en la gran pantalla, donde ostenta el récord de ser la intérprete más nominada al Oscar,, consiguiendo alzarse como vencedora de prestigiosos galardones como los Premios Emmy o los Globo de Oro, demostrando que no hay género ni formato que se le resista. Así pues,, diferentes proyectos para la pequeña pantalla que quizá no son tan recordados como sus trabajos en el cine. Desde FormulaTV

Meryl Streep en 'The Deadliest Season'

El primer papel de Meryl Streep en la pequeña pantalla fue en la TV Movie 'The Deadliest Season', estrenada en 1977, dirigida por Robert Markowitz y coprotagonizada junto Michael Moriarty y Kevin Conway. En esta película para televisión se cuenta la historia de Gerry Miller, un jugador de hockey profesional que ve cómo su prometedora carrera en las pistas de hielo se tuerce después de un incidente en uno de los partidos donde muere uno de sus adversarios. Gerry es el responsable del accidente que acaba con la vida de su rival, por lo que las autoridades le acusan de homicidio, comenzando así su debacle a nivel profesional y personal.

En esta historia, una jovencísima Meryl Streep interpreta uno de sus primeros personajes importantes en televisión, dando vida a la mujer del protagonista. Su faceta más dramática sale a la luz con un papel en el que se convierte en una esposa que intenta ayudar a su marido, apoyándole en uno de los momentos más complicados de su vida, convirtiéndose así en uno de sus pilares fundamentales. La relación de pareja y la búsqueda del perdón son la base de esta ficción que no ha tenido mucha repercusión, pero que forma parte de los inicios de la actriz en la pequeña pantalla.

2 Salto a la fama con la controvertida serie 'Holocausto'

Meryl Streep en 'Holocausto'

Tras sus primeros pasos en televisión sin mucha trascendencia, Meryl Streep fue elegida para formar parte del elenco de 'Holocausto', una de las series más controvertidas de la historia de la televisión. Meryl Streep, James Woods y Michael Moriarty encabezan el elenco de esta ficción dirigida por Marvin J. Chomsky que vio la luz en 1978. La ficción tomó como base para sus tramas uno de los hechos históricos más polémicos, el genocidio judío que tuvo lugar en diferentes campos de exterminio. La dureza de este suceso se plasmó sin miramientos en la pantalla, consiguiendo que millones de espectadores permanecieran atentos a la emisión de los seis episodios que forman la serie.

La ficción comienza con la boda entre Inga (Meryl Streep) y Karl (James Woods), un enlace que suscita todo tipo de comentarios debido a que ella es una alemana aria y él hijo de judíos. Sin embargo, la acción comienza cuando, tras la celebración del matrimonio, se firma la Ley Antisemita de Nüremberg que provocó que miles de judíos fueses perseguidos, despojados de sus derechos e incluso apaleados. A pesar de estar casado con una alemana aria, Karl también sufre las consecuencias de dicha ley, lo que ocasiona que Inga tenga que elegir entre su esposo o su familia. Streep destacó en un papel totalmente dramático en una serie que se atrevió a mostrar en televisión uno de los acontecimientos históricos más demoledores y trágicos.

3 Una de las voces de 'Los Simpson' y 'El rey de la colina'

Bart y Jessica Lovejoy, personaje al que puso voz Meryl Streep en 'Los Simpson'

Con el paso de los años 'Los Simpson' se ha convertido en una de las series animadas más famosas y longevas de la televisión. La familia amarilla es conocida por todo el mundo y ya forma parte de la vida de muchas generaciones que han crecido con las historias de Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie y sus familiares, amigos y vecinos. Junto a los protagonistas son cientos los personajes secundarios y episódicos que han aparecido en la ficción. Varios actores y varias actrices aclamados han sido los que han puesto voz a alguno de estos personajes, entre ellos, la misma Meryl Streep. En concreto, en el año 1994 prestó su voz para doblar a Jessica Lovejoy, la hija del reverendo más famoso de Springfield, en el séptimo episodio de la sexta temporada, titulado "Bart's Girlfriend'.

Del mismo modo, también en los años noventa fue elegida para poner voz a uno de los personajes de la serie de animación 'El rey de la colina'. La ficción cuenta la historia de los Hills, una típica familia tejana cuyos integrantes se caracterizan por ser conservadores, por estar orgullosos de sus orígenes tejanos e incluso por ser unos temerosos del poder de Dios. Streep tuvo una breve participación con un personaje episódico, en este caso prestó su peculiar y característica voz a la tía Esme Dauterive, una matriarca sureña dueña de una plantación que hace acto de presencia en el sexto episodio de la cuarta temporada, titulado "A Beer Can Named Desire" y emitido originalmente en noviembre de 1999.

4 'Angels in America', el primer éxito rotundo en televisión

Meryl Streep en 'Angels in America'

Basada en la obra teatral de Tony Kushner, titulada "Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes", en el año 2003 HBO estrenaba la miniserie 'Angels in America'. Kushner fue el encargado de realizar la adaptación para la pequeña pantalla, mientras que Mike Nichols tomó las riendas de la dirección. Ambientada a mediados de los años ochenta, la ficción narra la historia de dos parejas que pasan por diferentes obstáculos hasta que la relación se termina, todo ello en un contexto social y político repleto de cambios, revoluciones y polémicas. Al Pacino, Meryl Streep y Emma Thompson encabezan el elenco de esta miniserie que alcanzó cotas de éxito inesperadas, destacando sobre todo la labor desempeñada por Streep.

No obstante, más allá de su reparto, la ficción destacó por la forma en la que mostró en televisión los inicios de la propagación del SIDA en la ciudad de Nueva York, una enfermedad que por aquel entonces era letal. La historia se cuenta a través de unos personajes que se ven involucrados de alguna manera con dicha enfermedad, una trama en la que Streep defiende varios papeles muy diferentes que le permitieron mostrar varios registros. Por un lado, se mete en la piel de Hannah, una madre que se niega a aceptar que su hijo es homosexual y, por otro lado, hace del fantasma de Ethel Rosemberg, que se aparece a otro de los personajes. Su trabajo en 'Angels in America' fue tan sobresaliente que le sirvió para hacerse con el Emmy y el Globo de Oro.

5 El salto a la comedia con 'Web Therapy'

Meryl Streep en 'Web Therapy'

En el año 2008 se estrenó 'Web Therapy', una webserie protagonizada por Lisa Kudrow, en la que interpreta una terapeuta que trata a sus clientes a través de la web. Los episodios fueron emitidos en Internet hasta que, en el año 2011, viendo el éxito que estaba teniendo, la cadena Showtime decidió adquirir los derechos para emitir la ficción en televisión. De este modo, durante cuatro temporadas pudimos ver a Kudrow en la pequeña pantalla dando vida a Fiona Wallice, una psicoterapeuta que asesora a sus clientes con sesiones online a través de citas, experiencias y ensayos innecesarios sobre su vida personal.

Muchos fueron los actores y las actrices que se pasaron por la consulta virtual de la doctora Wallice, entre otros, a algunos compañeros de Kudrow en 'Friends'. Sin embargo, una de las participaciones más llamativas fue la de Meryl Streep. En su caso no interpretó a una cliente, sino que se metió en la piel de Camilla Bowner, una consejera con la que contactaba Wallice para que le ayudara a resolver sus problemas con su marido. El personaje encarnado por Streep protagonizó una de las tramas más divertidas, ya que tenía que echar una mano a la protagonista, que creía que su marido se había vuelto homosexual. Además, tuvo que hacer gala de su facilidad para improvisar porque en esta ficción jugaban con la espontaneidad, lo que aportaba ese toque de frescor e hilaridad.

6 La gran apuesta de 'Big Little Lies'

Meryl Streep como Mary Louise en 'Big Little Lies'

La primera temporada de 'Big Little Lies', protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, fue un éxito rotundo de crítica y público. Gracias a un elenco en estado de gracia y a una historia que logra atrapar al espectador desde el primer instante, la miniserie de HBO se convirtió en una de las producciones mejor valorada del año 2017. La historia narrada está basada en la novela homónima escrita por Liane Moriarty, por lo que en un principio estaba planteada como una miniserie que plasmaría en pantalla la historia del libro. De hecho, el resultado final que pudimos ver en la primera temporada cubre en gran medida todo lo acontecido en dicha novela.

Sin embargo, como ocurre en muchos otros casos, la repercusión generada y los logros obtenidos han sido motivo suficiente para prolongar la ficción y crear una segunda tanda de episodios, una de las más esperadas de la temporada televisiva de 2019. Asimismo, otro de los motivos por los que 'Big Little Lies' ha provocado tanta expectación es el fichaje de Meryl Streep. La veterana actriz regresaba así a la pequeña para dar vida a Mary Louise, la madre de Perry, marido de Celeste. En el primer episodio Streep ya muestra su maestría ante la cámara como momentos en los que refleja a la perfección la rabia de su personaje, postulándose, una vez más, como una de las posibles vencedoras en los premios más importantes de la pequeña pantalla.