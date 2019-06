Atresmedia emitirá en abierto 'Big Little Lies', la aclamada serie de HBO

Atresmedia Televisión lleva demostrando mucho tiempo que la ficción es sin duda uno de sus géneros estrella. Mientras que el prime time de Antena 3 está repleto de series nacionales durante el año, el grupo suele aprovechar el verano para lanzar nuevos productos, en este caso de corte internacional. Una estrategia que parece que en este verano se va a repetir una vez más y es que Atresmedia ha anunciado la adquisición de los derechos para su emisión en abierto de la exitosa serie 'Big Little Lies'.

Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley ('Big Little Lies')

Aunque no se ha confirmado que su emisión se vaya a producir en la época estival, parece evidente que así se será. Mientras que el verano pasado fue 'The Handmaid's Tale' la serie estrella del prime time de Antena 3, esta vez el grupo pasa de Hulu a HBO y apuesta por uno de sus productos más reconocidos, por la crítica y por la audiencia. De esta forma, 'Big Little Lies' aterriza en Atresmedia y lo hace primero con la emisión en abierto de toda su primera temporada íntegra. Esta adquisición coincide además con el estreno mundial de la segunda tanda de entregas que se produjo el pasado domingo 9 de junio.

La serie, que en nuestro país puede verse al completo en HBO España, es la adaptación del best seller homónimo escrito por la autora australiana Liane Moriarty. Dirigida por Jean-Marc Valleé ("Dallas Buyers Club" y "Wild") y creada y escrita por David E. Kelley ('Ally McBeal'), la reconocida ficción llegó a todo el mundo en febrero de 2017 y cuenta con una primera temporada de siete capítulos ya emitidos y una segunda que se estrenó este mes de junio con el fichaje estrella de Meryl Streep. Por ahora, Atresmedia emitirá solo la primera temporada aunque es previsible que si su rendimiento es bueno, veamos la segunda en unos meses en una de sus cadenas.

Así es 'Big Little Lies'

Celeste (Nicole Kidman), Madeline (Reese Witherspoon) y Jane (Shailene Woodley) son las tres protagonistas de 'Big Little Lies'. Ellas son amigas y cuentan con tres familias que aparentemente son perfectas... pero nada más lejos de la realidad. El marido de Celeste, Perry, parece el hombre ideal, con el que todo el mundo querría estar, pero no es así. Él es un maltratador que le hace la vida imposible y que le obligará a fingir vivir en una eterna felicidad. Por su parte, Madeline cuenta con un marido que le quiere... pero también con su exmarido y su nueva mujer en el vecindario y no, su vida juntos no será sencilla. Por otro lado, Jane es una madre soltera que llegará para cambiar su vida, lo que no se imagina es el giro que esta dará a partir de ahora. Estas tres historias se unirán irremediablemente por un asesinato en el que todas están implicadas, pero... ¿Quién es la culpable?