El troleo de Ismael Beiro e Iván Armesto ('GH 1') a su excompañera Ania Iglesias: "Son dos mafiosos"

Desde su estreno en el año 2000, 'Gran Hermano' se ha convertido en uno de los formatos televisivos de mayor impacto a nivel nacional. Hace diecinueve años abría sus puertas por primera vez en nuestro país para recibir a varios concursantes que no se imaginaban, ni de lejos, cómo podría cambiar su vida en apenas unos meses. Así ocurrió con Ismael Beiro, ganador de la primera edición, Ania Iglesias, segunda finalista, e Iván Armesto, quien consiguió la tercera posición.

Hoy le hacían un homenaje a nuestra Ania en la televisión de Castilla y León y nos pidieron que le enviáramos un video sorpresa de nuestro paso por @ghoficial y con la gente de @ZeppelinTV se ve que se rio bastante. Jjajaja pic.twitter.com/Idp8jVLySP — IVAN ARMESTO (@ivanarmesto66) December 20, 2019

Casi dos décadas después, Ismael e Iván siguen mantenido esa bonita amistad que forjaron dentro del programa. Por eso, ambos han querido formar parte de un homenaje especial que le hacían a su excompañera de concurso, Ania, en 'Vamos A Ver', programa de Radio Televisión de Castilla y León (RTVCYL). La sorpresa consistía en realizar un vídeo sorpresa de su paso por 'Gran Hermano' para la vallisoletana, en el que los dos exconcursantes, con su humor característico, simulaban estar siendo grabados sin darse cuenta en el coche. En su conversación desvelaban "una serie de verdades" sobre la relación actual que mantienen los dos con Ania y quién ganó realmente la edición.

"A mí Ania no me cae bien, desde nunca me ha caído bien", comenzaba diciendo Beiro a cámara, a lo que Armesto contestaba: "Ni a mí, yo ya sabes que la metí en el grupo porque Iñigo me lo pidió por favor, por favor, pero yo no le hubiese metido en el grupo de WhatsApp". Ahí no quedaba la cosa, ya que el tercer finalista le comentaba a su compañero que "el día en el Ania se enterase de que en realidad había ganado ella el concurso" tendrían un gran problema. "Ella ganó el programa, es verdad, pero como nosotros les caíamos mejor ganamos", confesaba Ismael Beiro en la cinta, refiriéndose a al relación de estos con Zeppelin.

La mejor parte de la supuesta "grabación sorpresa" para la finalista de 'Gran Hermano, llegó cuando Iván Armesto destapaba el "trapicheo" que hicieron por aquel entonces él y su compañero con Zeppelin. En el vídeo, Beiro y Armesto comentaban que en aquella época acordaron repartirse el maletín de los 100.000 euros con la productora que gestiona 'Gran Hermano', sin decir nada a nadie.

De concursantes a actores

Para dar una buena impresión en televisión, los dos bromeaban en el coche sobre el entrañable mensaje que le grabarían a su amiga. "Nos ponemos un poco así entre hipócritas, farsantes y actores", le refería Beiro a su compañero. A lo que este, siguiéndole el juego le contestaba: "Ella se nota que a nosotros nos quiere y hay que decirlo".

Ania Iglesias en el programa 'Vamos A Ver'

De acuerdo con la propuesta de su amigo, Beiro se le ocurrió la declaración perfecta para quedar bien con el programa de televisión que había invitado a Ania: "Nosotros te queremos tanto a ti como tú a nosotros", concluía. Una vez aclarado lo que iban a decir los dos en el video, los dos exconcursantes de 'GH' se acercaban a la cámara para comenzar a grabar y veíamos como ambos guiñaban un ojo, demostrando así que se trataba de una broma. Ania, en plató, no pudo más reírse de la situación: "Son dos mafiosos".