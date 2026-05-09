La inesperada decisión de J Kbello tras ganar la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'

Por Redacción |

Tras el descanso de la semana pasada debido al puente, 'Tu cara me suena' ha regresado con fuerza. La cuarta gala no ha dejado a nadie indiferente y se ha celebrado con sorpresas, grandes actuaciones y un toque de humildad por parte del ganador. No ha dejado que la victoria se le suba a la cabeza: ha cedido su premio a sus compañeros, para alegría de muchos.

La noche, que una vez más ha liderado en audiencia, otorgó la victoria a J Kbello con una puntuación perfecta. El cantante trajo a Lucas Curotto como amigo de confianza para bordar la imitación de Carín León. La jugada le salió perfecta, pues tanto jurado como público estuvieron de acuerdo en que fue lo mejor de la noche. "Creo que J es un firme posible ganador de 'Tu cara me suena'", declaró Chenoa.

J Kbello y Aníbal Gómez en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'

J Kbello cede su premio a Aníbal Gómez en 'Tu cara me suena'

Aun con la mayor puntuación, Kbello no sintió que mereciera el premio. "Siento que ganar esta gala no ha sido solo cosa mía, ha sido cosa de dos", confesó a Curotto. "No me siento con la potestad de decidir yo". Tras sincerarse cedió el premio a Aníbal Gómez , quien donó los 3.000€ a la Asociación Jareña Contra el Cáncer.

En segundo lugar quedó María Parrado, quien se quedó cerca de su competidor con su imitación de Rocío Dúrcal. La tercera posición quedó empatada: Martín Savi se lució poniendo la voz al grupo Maroon 5, mientras que Cristina Castaño nos embaucó con 'Moonlight Shadow' de Mike Oldfield. Todas notables actuaciones que aseguraron los puestos de los cuatro como los favoritos en la clasificación general para ganar la temporada.

Leonor Lavado en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'

Leonor Lavado, la peor puntuación de la noche con La Oreja de Van Gogh

El resto de participantes empieza a quedar más lejos en la clasificación general, pero ofrecieron mucho entretenimiento para la gala. Paula Koops cumplió su sueño de convertirse en la legendaria Miley Cyrus, pero se llevó la segunda peor puntuación de la noche. Fue La Oreja de Van Gogh de Leonor Lavado la actuación que menos convenció al jurado y el público, pero desde luego llevó el humor consigo e hizo reír a más de uno vistiendo con un edredón gigante.

También provocó muchas carcajadas Jesulín de Ubrique, que con un tono burlesco cantó 'Señora vaca' de La granja de Zenón. Soledad Giménez, que nos arrebató la respiración en la gala anterior, hizo de un Tino Casal convincente, pero que se quedaba a la sombra de sus compañeros. Aníbal Gómez fue el que con más humor se tomó la noche, con una interpretación de BJ Thomas que se dejó inundar de agua en sus últimas notas para la sonrisa del público.