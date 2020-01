'Tu cara me suena 8': Así ha sido la imitación de Chabelita con críticas de Àngel Llàcer incluidas

En todas las galas de 'Tu cara me suena' somos testigos de actuaciones que están cargadas de humor. Y ese buen rollo que transmiten algunos de los concursantes terminan inundando a todos los espectadores. Durante la segunda entrega ha sido Belinda Washington la que se ha enfrentado a una imitación ya ha provocado risas y críticas bastante antes de que se transformara y se subiera al escenario.

Belinda Washington en 'Tu cara me suena'

La pasada semana, el pulsador le invitó a que se convirtiera en Isa P para entonar su primer single "Ahora estoy mejor". El tema, ya de por sí, ha sido el centro de muchas críticas y memes desde que se estrenó en septiembre de 2019. Durante sus ensayos, Àngel Llàcer ha sido el encargado de hacer lo propio en el programa. "Lo hace tan mal que si lo haces mal está bien", ha comenzado diciendo mientras ambos veían el videoclip oficial, para luego afirmar que "va demasiado embutida" y así pensar en el look que llevaría la actriz en su número.

Y, con las primeras críticas, ha llegado el momento. La actriz ha puesto un pie en el plató con un mono rojo de plástico brillante idéntico al que lleva Chabelita en muchas partes del vídeo. Su voz nasal y sus movimientos desorbitados acompañados de tocamientos por todo su propio cuerpo han hecho de su interpretación un buen show. En cuanto ha puesto punto y final y después de una ovación del público, Chenoa ha sido clara antes de valorar: "Estaba deseando que terminaras".

Llàcer, de nuevo al ataque

Por si todo lo que le había dicho antes de comenzar no hubiera sido bastante, Àngel Llàcer también ha querido opinar cuando ha acabado de cantar. "Es difícil hacerlo tan mal como lo hace esta chica", ha espetado. En ese momento, Manel Fuentes ha intentado suavizar un poco estas palabras: "No lo hace mal, lo hace diferentes". Pero al presidente le ha dado igual, y es que, antes de mandar a Washington al sofá, no ha tenido pelos en la lengua para felicitarla: "Con lo difícil que era hacer esto y no caer en el ridículo".