'Tu cara me suena': María Isabel gana la cuarta gala y vuelve a romperse de emoción

Para la noche del treinta y uno de enero, Antena 3 ha vuelto a apostar por su talent show estrella. La cuarta gala de la octava edición de 'Tu cara me suena' ha vuelto a acompañarnos en la noche del viernes y ha estado cargada de actuaciones de élite. La temporada no ha hecho más que empezar y el ranking está muy ajustado. Jorge González y Cristina Ramos se mantienen en lo más alto desde el principio.

María Isabel gana 'Tu cara me suena'

Esta noche, ha sido María Isabel la que se ha hecho con la victoria. Ha sido casi al final de la noche cuando ha saltado al escenario para encarnar a Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y no le ha faltado ni un solo detalle para interpretar la canción "Inmortal". Cuando ha terminado de actuar, Carlos Latre se ha puesto en pie para alabar su número y Chenoa ha sido la primera en darle la enhorabuena.

Latre le ha felicitado por haber sabido ocultar su acento andaluz y ella ha reconocido que no ha sido fácil aprenderse la canción porque son muchas frases seguidas, que no se sabía ni la mitad. "Yo me he quedado impresionado", ha soltado Àngel Llàcer cuando ha llegado el turno de su valoración. Carlos Latre ha vuelto a comentar lo difícil que es imitar a otro artista y le ha dicho que se ha consagrado como imitadora: "Cum laude".

Vuelve a llorar

Cuando Manel Fuentes ha anunciado que era ella la que ganaba la gala, María Isabel no ha podido evitar echarse a llorar. El presentador ha recalcado que lleva galas con la emoción a flor de piel y eso le ha hecho echarse a llorar más aún. Recordemos que la pasada semana vivió una polémica con Lolita y en esta ocasión no ha querido hacer referencia a lo ocurrido.