'Tu cara me suena': El surrealista juego cultural de Mario Vaquerizo en el que no conoce a famosos históricos

No hay gala de 'Tu cara me suena' que no se inventen algo nuevo. Casi siempre es Àngel Llàcer el que aprovecha los tiempos de después de las valoraciones para someter a los concursantes a pruebas divertidas y en la cuarta entrega de la octava edición tampoco iban a faltar. Mario Vaquerizo ha sido de los primeros en cantar y su imitación de Iván y la relación con las fotonovelas ha dado mucho juego.

Mario Vaquerizo en 'Tu cara me suena'

Àngel Llàcer se ha levantado de su sitio para acercarse al concursante y felicitarle por su actuación: "Es el menos Mario Vaquerizo que he visto hasta el momento". Manel Fuentes ha aprovechado esta ocasión para proponer una competición entre ambos. Como ha explicado, traería unas cartulinas con famosos históricos y uno de los dos tendrá que adivinar de quién se trata gracias a las pistas del otro.

El primero en ponerse la cartulina en la cara ha sido el presidente, que se ha convertido momentáneamente en Miguel de Cervantes. No ha tardado ni veinte segundos en adivinarlo. Cuando ha llegado el turno de Mario, ha logrado adivinar que era William Shakespeare gracias a una pista de Lolita, porque aunque Llàcer le ha mencionado muchas obras del escritor, ha reconocido que nunca había leído nada de él.

Adivinándose a él mismo

Pero el caos se ha agravado cuando el miembro del jurado se ha puesto la cartulina de Jane Austen y Vaquerizo no ha podido darle pistas porque no sabía quién era. Ha empezado a jugar con "la novia de Tarzán" y con Austin Power para que el catalán mezclara ambos términos y adivinara el nombre de la literaria. El último no ha podido ser más fácil. Mario se ha puesto una cartulina de él mismo y lo ha adivinado por la pista definitiva de Àngel Llàcer: "Bebe birra todo el día".