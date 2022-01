El Benidorm Fest no solo recuperó la ilusión de los españoles por enviar una buena propuesta al festival de Eurovisión sino que, además, sirvió de trampolín a la fama a grandes artistas que, antes del evento, no eran tan conocidos. Por esto, parece que el Benidorm Fest ha venido para quedarse y ahora la cadena pública prepara un programa que beberá de este certamen.

Rigoberta Bandini en la Final del Benidorm Fest

Promocionar la música española y mostrar que este es un país de grandes artistas. Ese es el objetivo del nuevo programa que prepara RTVE, del que tan solo se ha anunciado su existencia, ya que no se ha desvelado título por el momento. Tanxugueiras, Blanca Paloma o Chanel Terrero fueron algunas de las pruebas de que hay intérpretes llenos de talento que no consiguen llegar al público por falta de medios. Sin embargo, con este nuevo espacio, ahora podrán darse a conocer y emocionar a los espectadores con sus habilidades sobre el escenario.

Además, los eurofans pueden estar más que contentos porque las cabezas visibles del programa serán los artistas que ya participaron en el Benidorm Fest, aunque también se invitará a otros cantantes y músicos, por lo que podremos descubrir a intérpretes que esconden un gran potencial, pero que todavía no han conseguido abrirse paso entre la masiva competencia.

Las críticas contra el jurado por su elección

Chanel Terrero es quien representará a España en Eurovisión, y aunque su "SloMo" ha destacado por su naturaleza pegadiza y su baile de escándalo, no han sido pocos los eurofans que criticaron al jurado de expertos por elegir esta canción y no a otras como "Terra" o "Ay mamá", que apostaban por mostrar la esencia de la música española desde una perspectiva más original. No obstante, lo más importante es que, tras el Benidorm Fest, el público ha mostrado su interés por potenciar el arte de la música patria.