El carisma de Úrsula Corberó no entiende de idiomas ni de países. La que da vida a Tokio en 'La Casa de Papel' maravilló a Jimmy Fallon en 'The Tonight Show' la noche del 8 de diciembre de 2021. Sin embargo, la catalana no solo dejó huella en Estados Unidos sino que también consiguió que, aquí en España, la gente rebosara de orgullo ante una Úrsula Corberó que demostró el talento de las actrices españolas y lo bien que estas saben defenderse en inglés.

Úrsula Corberó, en el show de Jimmy Fallon

En una noche tan especial para la actriz no faltó el apoyo de Ana Milán. La que fue su profesora en 'Física o química' bromeaba con lo bien que le habían sentado sus clases de inglés en el Zurbarán. Pero además, a Milán se sumaban otros rostros su compañera Angy Fernández, Mónica Carrillo o la humorista Carolina Iglesias quienes afirmaban estar realmente impresionadas con las palabras de Corberó.

Por su parte, la actriz Lidia San José también escribía en Twitter: "¡Qué fantasía todo! La historia y Úrsula en el programa". Un comentario al que se sumaba el de Dani Mateo quien felicitaba a la madrileña y bromeaba con que, después de lo bien que lo había hecho con Jimmy Fallon, ya no se atrevía a invitarla a 'Zapeando'.

Qué bien le enseñé a hablar inglés. Da gusto escucharla. https://t.co/Tcnf4ZgEMz — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) December 9, 2021

Sin conocerla en persona me produce un orgullo tremendo verla ahí. Me quemaría por dentro. https://t.co/e0PC1ERXt8 — Carolina Iglesias?????????? (@percebesygrelos) December 9, 2021

Qué fantasía todo! La historia y Úrsula en el programa — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) December 9, 2021

Madonna, Fallon... Qué nivel, @ursulolita Ahora cómo te invito a @zapeandola6 ? Qué te ponemos en el catering para que aceptes? Unicornio en salsa? Ostras con su perla? Qué? Así no se puede competir... ???? ¡FELICIDADES! https://t.co/4h7dzySjZu — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) December 9, 2021

COMO ME ALEGRO TIA DE VERTE AHI ???????????? https://t.co/xg3oy77PJo — J (@Juanmasaurus) December 9, 2021

Úrsula Corberó superó su problema con el inglés

Que Corberó haya sabido desenvolverse tan bien al otro lado del Atlántico es fruto de su constancia y trabajo duro. En 2018, ella se encontraba en el rodaje de la serie británica 'Snatch' y en una entrevista con Chance, la actriz afirmó que había tenido grandes dificultades con el idioma. "Yo entiendo inglés si me hablan despacio", confesó. Sin embargo, ahora ha demostrado que lo domina a la perfección.