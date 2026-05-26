UTECA demandará a RTVE por "competencia desleal" por la publicidad del Mundial 2026

Por Fidel Conejero |

La guerra entre UTECA y RTVE por la explotación publicitaria del Mundial de Fútbol de 2026 está lejos de terminar. Después de que la Justicia rechazara las medidas cautelares solicitadas por las cadenas privadas para frenar de forma inmediata la comercialización del torneo, la patronal ha confirmado que presentará una demanda mercantil contra la corporación pública por presunta competencia desleal.

Desde UTECA insisten en que RTVE está realizando una explotación publicitaria "sin límites" del Mundial mediante la venta de spots y espacios vinculados al torneo a anunciantes y patrocinadores no oficiales, algo que consideran incompatible con la ley de financiación aprobada en 2009, que eliminó la publicidad convencional de la cadena pública.

La asociación recuerda además que dicha norma estableció un modelo de financiación para RTVE basado en los Presupuestos Generales del Estado y en aportaciones económicas de operadores privados, incluidas las propias televisiones comerciales.

Representantes de las televisiones asociadas a UTECA

"La resolución judicial no entra en el fondo del asunto"

La patronal también ha querido recalcar que la negativa del juzgado a aplicar medidas cautelares no supone una victoria definitiva para RTVE, ya que el auto únicamente obliga a esperar a la sentencia final para determinar si existe o no competencia desleal.

"Tal y como advertimos en el requerimiento enviado a la corporación pública en marzo, el paso definitivo es la presentación de la demanda mercantil contra RTVE", señala UTECA en su comunicado.

Las televisiones privadas consideran que RTVE lleva años ampliando progresivamente sus fórmulas comerciales pese a las limitaciones legales existentes y advierten de que la corporación pública está actuando en un terreno que afecta directamente a los ingresos de las cadenas privadas, cuya principal fuente de financiación sigue siendo la publicidad.

"RTVE emite cada vez más publicidad"

UTECA asegura además que RTVE está incumpliendo "el fondo y el espíritu" de la ley de financiación de 2009, al aumentar cada vez más la presencia de contenidos y formatos comerciales dentro de su programación.

La asociación sostiene que la comercialización del Mundial de 2026 supone un nuevo paso en esa estrategia y reitera su intención de defender judicialmente los intereses del sector privado.

Mientras tanto, RTVE mantiene por ahora vía libre para continuar explotando comercialmente el Mundial tras el rechazo de las medidas cautelares, aunque el conflicto judicial entre ambas partes promete prolongarse durante muchos meses.