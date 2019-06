Valentín, tercer finalista de 'MasterChef 7': "Me ha hecho mejor persona"

'MasterChef 7' emitió su final en la noche del martes 25 de junio, con Aleix, Teresa, Valentín y Aitana como los últimos aspirantes en permanecer en el concurso de Televisión Española. Una ocasión en la que los cuatro lucharon en dos pruebas para obtener los dos pases al duelo final, pero en la que tanto Valentín como Aitana se vieron apartados de su sueño de convertirse en los ganadores de la edición.

Aleix y Valentín en la segunda prueba de la final de 'MasterChef 7'

"Solo hay una oportunidad más y no la voy a dar por perdida", prometió Valentín, antes de enfrentarse a la segunda y última prueba de la final. Ante el reto de cocinar dos platos para los duelistas de las anteriores ediciones de 'MasterChef', Valentín se mostró tan trabajador como concentrado, aunque no pudo evitar algún desliz, al quemar uno de los ingredientes en dos ocasiones, para disgusto de Jordi Cruz.

A pesar de las dificultades, el aspirante no perdió el ánimo. "Ha terminado el cocinado y la verdad es que estoy contento", confesó Valentín, al concluir la prueba, que no pudo evitar emocionarse ante las palabras alentadoras de Cruz. "No imagináis lo orgulloso que me siento de ser vuestro mentor", confesó el chef, que calificó a Aleix, Aitana y Valentín como "todo un ejemplo" de ilusión y trabajo. "Pase lo que pase, tenéis todo mi respeto y admiración", aseguró el juez.

"Un gran triunfo"

Aitana fue la primera descartada para conseguir la preciada chaquetilla del duelo final, lo que dejó a a Valentín frente a Aleix. "A veces habéis jugado con mi sistema nervioso", bromeó Jordi Cruz, dirigiéndose a ambos aspirantes, antes de destacar que Valentín "no se hubiera dejado llevar por la frustración" que tanto le caracterizaba. "No lo veas como una derrota, sino también como un gran triunfo", lo animó Pepe Rodríguez, antes de que el recuerdo del curso de especialización que disfrutaría con sus compañeros levantara notablemente el ánimo al aspirante. "'MasterChef' me ha hecho mejor persona", aseguró Valentín, que recalcó que se llevaba "más amigos, más cultura y más conocimientos gastronómicos".