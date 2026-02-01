FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin y puede con 'GH Dúo'

ADELANTO SEMANAL

'Valle Salvaje' amenazará a Luisa y Alejo confesará el asesinato de Domingo

Adriana se sentirá inundada por la rabia al enterarse de las últimas amenazas y pondrá en jaque la boda.

'Valle Salvaje' amenazará a Luisa y Alejo confesará el asesinato de Domingo
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 1 Febrero 2026 10:00

Serie relacionada

Valle Salvaje

Valle Salvaje

2024 - Act

España 2 temporadas 213 capítulos

DramaRomanceHistoria

5,3

Popularidad: #35 de 3.696 Ranking Valle Salvaje

  • 8

  • 4

'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos

Adriana en el baile de Carlos III en 'Valle Salvaje' Recibimiento de Adriana en 'Valle Salvaje' Adriana en el mercado de 'Valle Salvaje' Adriana en la corte en 'Valle Salvaje' Llegada de Adriana a 'Valle Salvaje' Pilara, interpretada por Manuela Velasco, en 'Valle Salvaje' Funeral de Evaristo en 'Valle Salvaje' Adriana con su padre en 'Valle Salvaje' María Redondo y Chechu Salgado en 'Valle Salvaje' Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje' Marco Pernas y Rocío Suárez de Puga en 'Valle Salvaje'

'Valle Salvaje' ya está lista para desplegar sus encantos en febrero. La ficción diaria desarrollada por Bambú Producciones, que se emite cada tarde en La 1, arrancará una nueva semana el lunes 2 con su episodio 345, en el que el duque sorprenderá a Luisa plantándose ante ella para amenazarla y desarbolar inmediatamente su futuro. A su vez, Adriana, con los nervios a flor de piel, estará a un paso de desvelarle al duque una verdad que podría provocar un punto de inflexión.

El siguiente episodio, previsto para el martes 3 de febrero, mostrará a Alejo dándole un importante consejo a Braulio: debe dejar el pasado atrás y pensar en el futuro, pero su interlocutor hará oídos sordos y no parecerá dispuesto a dejar a un lado su meta de resolver qué pasó con Domingo. En lo respectivo a la boda, Adriana se enterará de una información que pondría el enlace en peligro.

Adriana y José Luis en &#39;Valle Salvaje&#39;
Adriana y José Luis en 'Valle Salvaje'
Vídeos FormulaTV

Un día después, el miércoles 4 de febrero, llegará el turno del episodio 347, en el que Adriana será muy clara con José Luis: si Luisa no acude a su boda, no piensa casarse. Ese ultimátum desencadenará una visita de Victoria a la criada. En paralelo, Matilde le reclamará a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar con la intención de entregárselas a Victoria, pero la de Miramar la sorprenderá con una noticia inesperada.

&#39;Valle Salvaje&#39; vuelve a ofrecer cinco episodios en La 1
'Valle Salvaje' vuelve a ofrecer cinco episodios en La 1

¿Cómo acabará la semana?

El penúltimo episodio de la semana, el 348, verá la luz el jueves 5 de febrero con una sincera charla entre Matilde y Mercedes, ya que tras haberse visto alarmada por la confesión, la primera hablará con la segunda acerca de cómo y cuándo se toparon con las cartas. El comportamiento de la duquesa despertará las sospechas de Atatanasio, mientras que la presencia de Braulio será una losa cada vez mayor en Alejo, quien, atormentado por la culpa, confesará a alguien cercano el asesinato de Domingo.

La entrega final de esta tanda de 'Valle Salvaje', que será emitida el viernes 6 de febrero, exhibirá un bonito momento entre Adriana, Bárbara y Pedrito poco antes del gran día, pero todo se torcerá cuando Adriana se entere de las nuevas amenazas de José Luis. Presa de la rabia, llegará al palacio con la intención de imponer sus condiciones... y, si no es así, no habrá boda.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas