'Valle Salvaje' amenazará a Luisa y Alejo confesará el asesinato de Domingo

Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
'Valle Salvaje' ya está lista para desplegar sus encantos en febrero. La ficción diaria desarrollada por Bambú Producciones, que se emite cada tarde en La 1, arrancará una nueva semana el lunes 2 con su episodio 345, en el que el duque sorprenderá a Luisa plantándose ante ella para amenazarla y desarbolar inmediatamente su futuro. A su vez, Adriana, con los nervios a flor de piel, estará a un paso de desvelarle al duque una verdad que podría provocar un punto de inflexión.
El siguiente episodio, previsto para el martes 3 de febrero, mostrará a Alejo dándole un importante consejo a Braulio: debe dejar el pasado atrás y pensar en el futuro, pero su interlocutor hará oídos sordos y no parecerá dispuesto a dejar a un lado su meta de resolver qué pasó con Domingo. En lo respectivo a la boda, Adriana se enterará de una información que pondría el enlace en peligro.
Un día después, el miércoles 4 de febrero, llegará el turno del episodio 347, en el que Adriana será muy clara con José Luis: si Luisa no acude a su boda, no piensa casarse. Ese ultimátum desencadenará una visita de Victoria a la criada. En paralelo, Matilde le reclamará a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar con la intención de entregárselas a Victoria, pero la de Miramar la sorprenderá con una noticia inesperada.
¿Cómo acabará la semana?
La entrega final de esta tanda de 'Valle Salvaje', que será emitida el viernes 6 de febrero, exhibirá un bonito momento entre Adriana, Bárbara y Pedrito poco antes del gran día, pero todo se torcerá cuando Adriana se entere de las nuevas amenazas de José Luis. Presa de la rabia, llegará al palacio con la intención de imponer sus condiciones... y, si no es así, no habrá boda.