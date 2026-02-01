'Valle Salvaje' amenazará a Luisa y Alejo confesará el asesinato de Domingo

Por Redacción |

'Valle Salvaje' ya está lista para desplegar sus encantos en febrero. La ficción diaria desarrollada por Bambú Producciones, que se emite cada tarde en La 1, arrancará una nueva semana el lunes 2 con su episodio 345, en el que el duque sorprenderá a Luisa plantándose ante ella para amenazarla y desarbolar inmediatamente su futuro. A su vez, Adriana, con los nervios a flor de piel, estará a un paso de desvelarle al duque una verdad que podría provocar un punto de inflexión.

El siguiente episodio, previsto para el martes 3 de febrero, mostrará a Alejo dándole un importante consejo a Braulio: debe dejar el pasado atrás y pensar en el futuro, pero su interlocutor hará oídos sordos y no parecerá dispuesto a dejar a un lado su meta de resolver qué pasó con Domingo. En lo respectivo a la boda, Adriana se enterará de una información que pondría el enlace en peligro.

Adriana y José Luis en 'Valle Salvaje'

Un día después, el miércoles 4 de febrero, llegará el turno del episodio 347, en el que Adriana será muy clara con José Luis: si Luisa no acude a su boda, no piensa casarse. Ese ultimátum desencadenará una visita de Victoria a la criada. En paralelo, Matilde le reclamará a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar con la intención de entregárselas a Victoria, pero la de Miramar la sorprenderá con una noticia inesperada.

'Valle Salvaje' vuelve a ofrecer cinco episodios en La 1

¿Cómo acabará la semana?

El penúltimo episodio de la semana, el 348, verá la luz el jueves 5 de febrero con una sincera charla entre Matilde y Mercedes, ya que tras haberse visto alarmada por la confesión,. El comportamiento de la duquesa despertará las sospechas de Atatanasio, mientras que la presencia de Braulio será una losa cada vez mayor en Alejo, quien,

La entrega final de esta tanda de 'Valle Salvaje', que será emitida el viernes 6 de febrero, exhibirá un bonito momento entre Adriana, Bárbara y Pedrito poco antes del gran día, pero todo se torcerá cuando Adriana se entere de las nuevas amenazas de José Luis. Presa de la rabia, llegará al palacio con la intención de imponer sus condiciones... y, si no es así, no habrá boda.