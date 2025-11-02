'Valle Salvaje' hará confesar a Luisa y dará razones a Isabel para marcharse

Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
Popularidad: #26 de 3.679
- 8
- 4
'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos
Después de unas semanas marcadas por ausencias algunos días, 'Valle Salvaje' inicia noviembre con sus cinco citas habituales. La serie producida por Bambú emitirá en La 1 el bloque que comprende de los capítulos 287 a 291 desde el día 3 de noviembre al 7 de noviembre. La semana comenzará con Leonardo rechazando ir a un viaje con sus padres, ya que pretenden presentar a Irene en sociedad como su prometida.
Además de esto, el duque se presentará ante Alejo, que se encuentra destrozado y no callará. Mientras, en la Casa Grande, el secreto de Eva y Amadeo peligrará por Isabel. El martes 4 de noviembre, el episodio 288 desarmará a Irene por culpa de don Hernando, que la manipulará mientras Bárbara intenta apartar a Leonardo de su lado. Adriana, Rafael y Alejo planearán presentarse en la cárcel para hablar por Luisa, mientras que José Luis buscará zanjar un asunto para siempre.
El miércoles 5 de noviembre, en el capítulo 289, Victoria acudirá al duque para conseguir librarse de Dámaso; sin embargo, José Luis no reaccionará como a ella le gustaría. Por otro lado, el capitán de la Santa Hermandad se personará en la casa pequeña con una inesperada noticia sobre Luisa.
¿Cómo acabará la semana?
Para terminar, el viernes 7, Luisa le confesará a Adriana que ha robado la talla. Eva y Amadeo le prometerán a Atanasio que no saben nada sobre la razón de Isabel para marcharse. Por otro lado, Victoria le pedirá al secretario que investigue, pero será Adriana la que reciba noticias de su aya.