'Viajeros Cuatro' revela los secretos del rodaje de 'Erkenci Kus' el domingo 1 de septiembre

Si hay una ficción internacional que sin duda se ha consolidado en Mediaset España esa es 'Erkencu Kus: Pájaro soñador'. La serie turca que protagonizan Can Yaman y Demet Özdemir se ha convertido en una de las apuestas más fuertes de Divinity. Diariamente, la ficción de StarTV es uno de los contenidos con más audiencia de la temática y en cuanto a seguimiento social, se ha convertido en un auténtico exitazo. Es tendencia a diario y es tal el fenómeno fan creado en nuestro país, que durante la emisión del episodio final en Turquía, fueron centenares los fans españoles que lo vieron y comentaron en directo. Es por ello que no sorprende que Mediaset España haya querido llevar este fenómeno a Cuatro.

Can Yaman, protagonista de 'Erkenci Kus'

Y no, no se emitirá un nuevo episodio de la serie en la cadena, lo que ha preparado Mediaset España es una entrega especial de 'Viajeros Cuatro' en la que estarán presentes los dos protagonistas de 'Erkenci Kus'. Tal y como FormulaTV avanzó en exclusiva meses atrás, una de las entregas del programa se grabó en la ciudad turca de Estambul, y es este domingo 1 de septiembre cuando se emitirá. Tras viajar a lugares como Nueva York, Nápoles, Medellín, Budapest o Silicon Valley en otras entregas del formato, el nuevo destino de 'Viajeros Cuatro' será la conocida ciudad y sin duda, el fenómeno "albatra" va a tener un peso muy importante a lo largo de toda la emisión; es sin duda una entrega que los fans de 'Pájaro soñador' van a disfrutar como nunca.

Tal y como hemos podido ver ya en algunos de los avances emitidos en Cuatro, el espacio se colará en el rodaje de la exitosa serie para descubrirnos todos los secretos del mismo. Veremos cómo se graba 'Erkenci Kus' de la mano de todo su equipo técnico y artístico. Por ello no sorprende que Can Yaman y Demet Özdemir vayan a estar presentes en la entrega. Por primera vez, dos de los rostros turcos con más proyección internacional hablarán para un medio español y lo harán para dar las claves del éxito de su serie. Paralelamente, también podremos descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad turca. En definitiva, una entrega perfecta para enamorarnos (todavía más) del país.

Can y Demet no volverán a trabajar juntos

En esta entrega de 'Viajeros Cuatro' sí les veremos juntos pero en una ficción televisiva tendremos que esperar bastante tiempo para ver a ambos actores trabajar unidos. Faruk Turgut, propietario de Gold Film (factoría responsable de 'Erkenci Kus') explicó que ha firmado un encuentro con ambos actores para que estos formen parte de sus nuevos proyectos... aunque no juntos. El responsable ha querido dejar claro que no quiere repetir la fórmula y ha sido él mismo el que se ha negado a contar con la pareja una vez más. "No me quiero repetir a mi mismo", afirmó tajante, desilusionando así a los "albatras", que estaban convencidos que veríamos muy pronto a la carismática pareja de nuevo unida en otra serie turca.