'Erkenci Kus: Pájaro soñador': La dura confesión de Sanem que ha dejado sin palabras a Can

La reconciliación definitiva entre Sanem y Can parece estar todavía lejos de producirse. Nuestros protagonistas de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' no encuentran el camino que les reconduzca al amor que se procesaron tiempo atrás, cuando ni Hüma ni Yigit habían conseguido dinamitar la especial relación que mantenían. Ahora, una emotiva confesión por parte de Sanem hace estallar la tensión acumulada, pillando a Can totalmente desprevenido.

Can y Sanem, juntos en 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

Han pasado varias semanas desde que el fotógrafo regresara de su largo viaje por los siete mares pero la esperada conversación, pendiente desde que pusiera un pie en tierra, con Sanem aún no se ha llegado a producir. La escritora, sin embargo, parece tener claro su opinión sobre Can y así se lo confiesa a su gente más cercana: "El albatros tiene unas alas enormes, ama su libertad y le gusta volar. Siempre está volando pero le gusta más volar solo".

Pero no es hasta que se reencuentran en el muelle cuando Sanem, haciendo gala de su valentía, decide confesarle al fotógrafo sus confusos sentimientos: "Sigues sin estar aquí. No has vuelto por mí y no te quedas por mí. Nunca has creído en mí". La joven escritora echa en cara a Can que se marchara, cuando ella decidió quedarse, hecho que le ha terminado por volver "loca".

¿Reconciliación?

Los protagonistas de la exitosa telenovela turca de Divinity no son capaces de entenderse, batiéndose en un cruce de reproches que no parece llegar a ningún lugar. "Si confiaras en mí no me habría ido", es lo único que puede espetar Can a la escritora, comentario que no sienta nada bien a Sanem que, cansada del victimismo del fotógrafo, responde con un claro y tajante: "Si me quisieras no te habrías ido".