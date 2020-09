Vicky Martín Berrocal termina en el hospital tras sufrir un accidente

La diseñadora y rostro habitual de la pequeña pantalla Vicky Martín Berrocal ha asustado a todos sus seguidores tras la publicación de una serie de Stories en su perfil oficial de Instagram en los que ha comunicado a todos los suyos que ha sufrido un accidente en una de sus manos. Una noticia que pese a impactante no ha tenido mayores consecuencias ya que esta se encuentra perfectamente junto a los suyos, tal y como hemos podido ver en vídeos posteriores.

Los Stories de Vicky Martín Berrocal

Fue el pasado fin de semana cuando esta sufrió una caída que le obligó a desplazarse hasta el hospital. "En Urgencias. Y así empezó mi noche, una caída tonta. Y mira que avisé que la noche sería estupenda", escribió en uno de los Instagram Stories compartidos por ella misma. Junto al texto podíamos ver la en una foto en el que tenía un cabestrillo que se le tuvo que colocar en la muñeca ya es que Martín Berrocal sufrió una caída que provocó una rotura en dicha zona.

"Una rotura, pero hay cosas peores" podíamos leer en otro de los Stories. Un mensaje que sin duda evidencia que Vicky Marín Berrocal no se da por vencida y pese a su accidente se encuentra con ánimos de seguir luchando en su nueva vida que ahora afronta en Portugal junto a su pareja. Cabe destacar que tal y como pudimos ver entre la publicación de Stories, esta no pasó demasiado tiempo en el hospital, lo que hace pensar que el accidente que ha sufrido no es demasiado grave, para fortuna de ella y los suyos.

Tras el final de 'Typical Spanish'

A día de hoy se encuentra descansando bajo los cuidados de su novio, que no dudó en regalarle unos dulces típicos de Portugal para hacerle más llevadera la recuperación, tal y como ella misma también mostró en Instagram. Un descanso que además coincide también en un descanso en lo que a lo laboral en televisión se refiere y es que esta nueva etapa llega después del final de 'Typical Spanish' en el que la veíamos como capitana de uno de los equipos del formato. El espacio de Shine Iberia se ha despedido y lo ha hecho con su posible renovación todavía en el aire.