Por Fidel Conejero |

Víctor de Aldama ha iniciado una auténtica ronda televisiva en Mediaset apenas unas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por el denominado 'Caso Mascarillas'. El empresario, condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque con posibilidades de evitar su ingreso en la cárcel gracias a la atenuante de colaboración, ha pasado por tres programas del grupo en menos de 24 horas: 'Informativos Telecinco 21:00', 'Horizonte' y 'El programa de Ana Rosa'.

Su primera intervención tuvo lugar en el informativo presentado por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, donde realizó una valoración política de la sentencia y lanzó nuevos mensajes contra el Gobierno. Durante la entrevista insistió en que continuará colaborando con la justicia y aseguró que todavía quedan asuntos pendientes relacionados con otras investigaciones.

Aldama también se refirió al exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión, afirmando que todavía tiene margen para aportar información en otras causas. Además, volvió a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiterando acusaciones que ya había realizado anteriormente ante los tribunales.

Víctor de Aldama en 'Horizonte' con Íker Jiménez y Carmen Porter

De las acusaciones contra Sánchez al relato de cómo vivió la sentencia

Horas después, el empresario reapareció en 'Horizonte', donde el tono fue diferente y más personal. En conversación con Iker Jiménez, explicó cómo vivió la lectura de la sentencia y reconoció que durante esos momentos pensó constantemente en su hija. Según relató, temió que la condena pudiera llevarle de nuevo a prisión y aseguró que la posibilidad de perder otro cumpleaños junto a ella fue una de sus mayores preocupaciones mientras escuchaba el fallo del Supremo.

Durante esa misma entrevista insistió en que su colaboración con la justicia no ha terminado. De hecho, afirmó que todavía dispone de más información relevante y avanzó que seguirá aportando documentación en futuras investigaciones. "Lo que he entregado se podría quedar en un aperitivo", llegó a señalar durante su conversación con el programa del prime time de Cuatro.

Este martes, Aldama también ha pasado por 'El programa de Ana Rosa', donde ha vuelto a pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario ha defendido que la reducción de su condena responde a la colaboración prestada durante la investigación y ha sostenido que los magistrados valoraron las pruebas y declaraciones aportadas durante el proceso.

Durante su intervención, ha reiterado que seguirá colaborando con la justicia y ha asegurado que todavía dispone de información que no ha hecho pública. Además, ha afirmado que cuenta con nueva documentación por aportar y ha deslizado la existencia de pruebas que, según su versión, afectarían a distintas figuras políticas.

Con estas tres intervenciones consecutivas, Víctor de Aldama ha convertido la reacción a la sentencia del 'Caso Mascarillas' en una auténtica gira televisiva dentro de Mediaset, utilizando informativos, programas de actualidad y espacios de análisis para trasladar su versión de los hechos apenas unas horas después de conocerse el fallo judicial.