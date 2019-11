Víctor Sandoval, presentador de 'Sálvame limón' tras ganar una carrera a sus compañeros

Es habitual que un día a la semana coja las riendas de 'Sálvame limón' uno de los colaboradores habituales del espacio. De esta forma, la dirección de La Fábrica de la Tele permite a su equipo ser "presentar en prácticas" unos minutos. ¿El objetivo? Está claro que dinamizar el programar creando nuevas tramas, dar la oportunidad a otros rostros a encargarse del espacio y además crear posibles nuevos enfrentamientos y rivalidades entre ellos. Dar juego, en definitiva. Y es precisamente lo que ha sucedido este lunes 18 de noviembre, cuando una vez más un colaborador se ha hecho cargo del 'Limón' de 'Sálvame' aunque en esta ocasión ha sido una competición la que ha decidido cómo hacerlo; no ha sido nada fácil lograr la victoria.

Víctor Sandoval, presentador de 'Sálvame limón'

Belén Esteban, una de las últimas "presentadora en prácticas" que ha tenido el programa, ha sido la encargada de revelar el reto al que se debían someter Belén Rodríguez, Lydia Lozano, Gema López, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros para poder presentar el espacio este lunes. "Ser presentador es una carrera de fondo y hoy lo va a ser literalmente (...) en el centro del plató está el codiciado pinganillo y junto a él se encuentra Raquel Bollo. Deberéis correr todo lo que os den las piernas para lograr llegar el primero a él. El colaborador más rápido será el que se lleve el gato al agua y el pinganillo a la oreja (...) Raquel Bollo será la jueza que haga la foto final", afirmaba Belén Esteban ante la atenta mirada de sus compañeros.

Así ha sido el reto que ha ganador Sandoval

Era entonces cuando arrancaba una carrera desde los exteriores de Mediaset España en el barrio de Fuencarral de Madrid hasta el centro del plató. Todos han corrido como si no hubiera mañana pero ha sido Víctor Sandoval el que ha logrado llevarse la victoria y es que ha llegado el primero con mucha diferencia. Al lograr el ansiado pinganillo, Sandoval bromeaba con el hecho que "soy adicto a la queja" y se preguntaba: "¿Por qué siempre me hacéis correr para ganar algo? Las malas lenguas dirán que mis compañeros me han dejado ganar". "Hace 25 años que no presento un programa en Telecinco, desde el Tomate que no me ponen a presentar nada aquí", ha seguido contando, a la vez que se colocaba el pinganillo y se metía en el papel de conductor. Un rol que ha tenido que abandonar una hora después pero con el que ha disfrutado como el que más, evidenciando las ganas que tiene de volver a ponerse al frente de un programa.

Sandoval, de presentador a colaborador

Está claro que a lo largo de su extensa trayectoria profesional, Sandoval ha vivido infinidad de momentos diferentes, tantos positivos como negativos. Y es que si triunfó años atrás como presentador de 'Mamma mía' en Telemadrid (1999-2004) o sustituyendo a Jorge Javier Vázquez al frente de 'Aquí hay tomate' junto a Francine Gálvez también vivió una temporada de "sequía televisiva" al pasar a ser colaborador en diferentes realitys o programas de prensa rosa, por lo que desde el año 2007 no ha vuelto a repetir su papel como presentador de televisión. Este tiempo le hemos podudo ver también como concursante de realitys como 'Supervivientes' o 'Sálvame okupa'.