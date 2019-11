Terelu Campos salta en defensa de Carmen Borrego tras el alegato de María Patiño contra ella

El miércoles 13 de noviembre, María Patiño hizo un alegato arrollador en contra de Carmen Borrego en 'Sálvame'. En su discurso, la periodista afirmó que la hija de María Teresa Campos es deshonesta y que no afronta los problemas y las discusiones de frente, "mirando a los ojos", sino que prefiere esconderse y dar exclusivas en revistas, por lo que siempre es su hermana, Terelu Campos, la que tiene que dar la cara por ella.

Terelu Campos en 'Viva la vida', viendo el alegato de María Patiño

Este alegato demoledor llegó tras unas palabras de Carmen en 'Viva la vida', donde le mandó un mensaje a la presentadora de 'Sábado deluxe': "Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito". Unas palabras que afectaron a Patiño, pero que no sorprenden debido a la enemistad que existe entre Carmen Borrego y los colaboradores de 'Sálvame', que ya han cruzado numerosos ataques.

En 'Viva la vida' han mostrado a Terelu el incendiario discurso de María contra su hermana, a la que no ha dudado en defender, afirmando que Borrego "no es deshonesta" en ninguno de los ámbitos de su vida. Además, ha explicado que ella siempre daba la cara porque se encontraba trabajando en 'Sálvame' como colaboradora habitual y que su hermana no se esconde los problemas.

Consecuencias del alegato

El paparazzi y colaborador de 'Viva la vida', Diego Arrabal, ha explicado que él considera que el alegato de María Patiño tiene la intención oculta de enfrentar a las dos hermanas Campos. Una afirmación con la que Terelu no está de acuerdo, ya que para ella el discurso de su excompañera tenía simplemente el objetivo de destacar su opinión sobre ambas. Ha concluido añadiendo que ella defiende a su hermana, pero que es Carmen la que resuelve sus disputas.