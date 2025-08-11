Así es la vida de Fresita 21 años después de ganar 'Gran Hermano'

Por Julia Almazán Romero |

Han pasado más dey se llevó a casa los 300.000 euros del premio. La catalana, que en la quinta edición del reality se ganó el cariño del público por su inocencia y simpatía, regresa ahora a un plató para presentar en ' Fiesta , su pareja y actual compañero artístico.

Tras su salida de la casa de Guadalix, Fresita vivió los altibajos propios de la fama. De ser recepcionista en un camping de Salou pasó a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, participando en programas como 'A tu lado' o 'Cazamariposas', protagonizando portadas de Interviú y trabajando como presentadora en espacios locales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las oportunidades se fueron reduciendo y tuvo que buscar nuevas vías profesionales.

Fresita presenta su nuevo tema 'La donna che amo' junto a Tony Boluda

El premio del reality lo invirtió en negocios que no fueron del todo bien porque tuvieron que echar el cierre. Asimismo, ella tiene claro que siempre hay que contar con un plan B, y ahora su apuesta es el mundo de la canción y el espectáculo, algo que a Nuria Yáñez siempre le ha gustado. Su nuevo tema con toques electrónicos y clásicos busca hacerse un hueco en el universo de la industria musical, y, además, toda esta aventura la disfruta junto a su gran amor.

Su historia de romance con Tony Boluda comenzó hace muchos años antes de que finalmente saltase la chispa. "Yo vi a Tony en Sabadell y me encantó, pero él no me hacía ni caso. (...) Cuando ya éramos cuarentones nos volvimos a encontrar y empezamos a quedar para tomar café, y hasta hoy", contaba Fresita en 'Fiesta'. Ahora, además de compartir vida, comparten escenario, y juntos han iniciado esta nueva etapa en la música, donde Fresita ha encontrado una forma de volver a conectar con el público.

Imágenes de Fresita dentro de la casa de 'Gran Hermano 5'

El regreso de una concursante mítica

La trayectoria de Fresita resume a la perfección lo que supuso la primera década de 'Gran Hermano' para la televisión española, un fenómeno social capaz de convertir a personas anónimas en auténticas celebridades. Con su dulzura y espontaneidad, Nuria se convirtió en uno de los rostros más recordados del formato. Hoy, a sus 53 años, demuestra que la fama puede ser efímera, pero la capacidad de reinventarse y seguir persiguiendo nuevos retos puede ser la solución para seguir manteniéndose en el mundo del show business.