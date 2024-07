Por Joan Centelles Martínez |

Después de más de 50 años de profesión, la periodista Rosa Villacastín se retiraba en mayo de este año de la televisión. Fue en 'D Corazón' cuando puso punto final a su dilatada carrera profesional, asegurando que no va a intervenir más en programas ni va a escribir ni una crónica periodística más.

Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín en 'Extra Rosa'

Ahora, dos meses después de su jubilación,. Así lo ha expresado en una entrevista a El País, donde ha opinado sobre esta última etapa de la trayectoria de Quintana, que desde septiembre de 2023 se pone cada día al frente de ' TardeAR '. "", empezó expresando.

"Yo decidí jubilarme cuando se fue Piqueras. Ana Rosa tiene dos hijos pequeños, un marido joven y está forrada... Si yo fuera Ana Rosa, ya no estaría ahí", continuaba opinando, aunque aclaraba habérselo "dicho a ella" directamente. También le recomendó que, si fuera ella, "haría un programa de entrevistas a la semana, por la noche, y el resto a vivir". Eso sí, tal y como nos contó en una reciente entrevista a FormulaTV, Quintana no tiene ninguna intención de retirarse por ahora.

Su enemistad con Jorge Javier Vázquez

La periodista también tuvo unas palabras para Jorge Javier Vázquez, del que siempre ha presumido ser su "descubridora". "Acabamos mal por una chorrada. Un día le mandé un WhatsApp mientras él estaba en pantalla hablando de Rocío Carrasco. Me dijo: 'Rosa, estás en tu casa sin hacer nada, dándole al dedito. Déjalo' (...) Me molestó que lo dijera al aire. No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página".