Violeta estalla contra Carlos Lozano en 'Supervivientes': "Lárgate a tu puta casa"

La quinta gala de 'Supervivientes' concluyó con la eliminación definitiva de Jonathan y con Carlos Lozano convertido en el nuevo pirata olvidado. Una categoría que lo dejaba a solas en el palafito, en la playa de los Abandonados, a los que podía robar cuando quisiera y cuanto quisiera. Algo que sus compañeros no se tomaron demasiado bien, especialmente Violeta, sobre todo al confirmarse que era una regla del programa.

Violeta y Carlos Lozano, enfrentados en 'Supervivientes'

"Cuando lea el pergamino, no quiero oír nada más", anunció Carlos, que leyó las nuevas normas y aseguró que "podía robar lo que le daba la gana". "Se ha quedado con el culo al aire y eso la molesta", declaró el concursante, al ver el evidente enfado de Violeta, quien le instó a "largarse a su puta casa". "A mí no me calla ni dios", replicó la superviviente cuando Carlos aseguró que "la callaría siempre con la razón. "Como sigas contestando así, te caerá un castigo", vaticinó Lozano, ganándose calificativos por parte de Violeta como "pedante, cansino o pesado".

"Os voy a quitar lo que me dé la gana. De niñas pedantes sin razón, estoy hasta las narices", declaró Carlos, tajante, antes de llamar a Violeta "bipolar", lo que sacó de quicio a la concursante. "Le quiero tirar algo a la puta cabeza", estalló Mangriñán, recorriendo la playa, mientras Lozano aseguraba que "a él no le retaba" ni Violeta "ni nadie". "No pensaba robarles nada, pensaba solo avisarles", confesó el concursante. Por su parte, Mangriñán llegó a calificar a su compañero de "viejo" o "fantasma de mierda", ante lo que Lozano reconoció que "no podía con tanta tontería".

Juego de niñatos

Jordi González y Carlos Lozano en 'Supervivientes'

El enfrentamiento entre ambos supervivientes fue a más cuando Carlos decidió quitar la esterilla sobre la que estaba descansando Mahi, que acabó en el suelo. Un gesto que no solo molestó a Violeta, sino que también desató la ira de Dakota, y que Carlos tuvo ocasión de revivir con Jordi González. "Me daría vergüenza que mi padre fuera tan ridículo", lanzó Violeta, a quien Lozano respondió con que "si tuviera una hija como ella, no la miraría a la cara". "Con parásitos como vosotros os tocaré las narices todos los días", prometió el superviviente, ante lo que Mangriñán se metió con su profesión como presentador y animó a sus compañeros a arrojar "basura" bajo el palafito.

"Mi padre te da mil vueltas, come mierda", lanzó por su parte de Dakota, que también calificó a Lozano de "viejo verde". "Chuparos el culito las dos, que os queréis mucho, guapas", respondió Carlos, tras señalar la "grasa" que Dakota "tenía en su culo" y calificarla de "gorda". "Estáis a gusto en ese grupo porque sois tal para cual", lanzó el concursante. Tras revivir dicho episodio, Lozano lo calificó de "muy feo" por entrar en "el juego de unos niñatos". "Ya sabes que quien se pone chulo conmigo, lo paga", declaró el superviviente, a quien Jordi tuvo que recordar las normas a las que tenía que atenerse como pirata olvidado, entre las que estaba "no poder hablar directamente con nadie".

"No es mala niña"

"Cuidado con Violeta, porque es más falsa que Judas y es muy mentirosa. Es muy caprichosa", declaró Carlos, durante su breve conversación con Jordi, antes de confesar que "le había pedido disculpas" a Dakota, gesto que ella le había devuelto. "No voy a entrar más en este juego de descalificaciones", prometió Lozano. El concursante tuvo ocasión de revivir el momento en el que él y la concursante limaron asperezas, donde Tárraga aseguraba que "se sentía mal con él". "Perdóname por mis modales porque no me ha gustado cómo me he comportado", confesó la concursante, después de recibir las disculpas de Carlos, quien afirmó que "no era una mala niña en el fondo", pero que Violeta "no tenía arreglo".