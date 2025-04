'Aída y vuelta' da la sorpresa con un giro metaficticio: "Es algo arriesgado, pero conocido"

Por Alejandro Rodera / Héctor Alabadí | |

La noticia de que 'Aída' volvía con una película fue motivo de alegría para todos los fans de la serie. Se recrearía de nuevo el plató, volverían casi todos sus actores y sería Paco León quien la dirigiese, además de ser uno de los guionistas. Ahora, en pleno rodaje, desde FormulaTV hemos podido acudir a los estudios de Globomedia (The Mediapro Studio) donde se graba para asistir a una rueda de prensa y conocer todos los detalles del largometraje.

"La película mantiene algunas cosas, como el tono y el humor, pero tiene una narrativa cinematográfica que la pone en otro lugar diferente. Es una película para el gran público y que no es un capítulo de la serie", avisa Laura Fernández, CEO de The Mediapro Studio, quien ha confiado en León para plasmar su visión. Además, el cineasta también forma parte de un elenco completado por Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo.

De la misma manera, el hogar original de la serie también está implicado a través de Telecinco Cinema, que produce junto a Globomedia y con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video, donde estará disponible tras su paso por las salas de cine. "La culpable de todo es Carmen Machi, que en unos Premios Feroz nos dijo que les encantaría volver a trabajar juntos. Nos empleamos en remontar la banda", comenta Ghislain Barrois, CEO de Telecinco Cinema, que insiste en que "no se trata de un capítulo".

El equipo de 'Aída y vuelta'

Así pues, queda claro que 'Aída y vuelta' no será una entrega más ambientada en Esperanza Sur, sino una experiencia cinematográfica que jugará precisamente con el mundo de la serie. "Al principio no lo veía claro, aunque había muchas ganas", arranca León, que no quería limitarse a la nostalgia y a apelar únicamente al público del proyecto original. "También está dirigida a la gente a la que no le gusta la serie. El mundo ha cambiado muchísimo y esa revisión del humor hacía necesario hacer una película sobre eso. Utilizar 'Aída' para hablar de los límites del humor y la fama".

¿Y cómo se hablará de dos cuestiones que, a primera vista, podrían parecer ajenas a Aída, Luisma y compañía? Con un giro totalmente inesperado. "Hasta ahora se ha mantenido en secreto, pero la película va sobre el rodaje de un capítulo de la serie, donde las tramas están tanto dentro de la ficción como nosotros los actores viviendo el rodaje", desvela León. "En el título ya hay un poco de referencia. Aunque es algo arriesgado, también es algo conocido. Mis primeras películas con mi madre también tenían ese punto de realidad y ficción. Este guion complicadísimo significa un déjà vu colectivo de todos. Todos tenemos una relación complicada con la serie porque nos ha superado en algún momento. De eso también va la película".

"Es inevitable que esté mi visión como director. He pensado en una película que me gustaría ver a mí. La gente conoce la parte de fuera, pero para hacer una película había que dar algo más y la parte de atrás es la parte de dentro", añade el director, que quiere aportar "muchas otras cosas" más allá de las "risas" y, sobre todo, cumplir con las altas expectativas. "Hay una presión que tengo que desoír y dejarme llevar por la intuición. No me gustaría decepcionarme ni a mí ni al grupo. Me encantaría que la película le gustara a mis compañeros más que al público".

Reunión familiar... con una baja sonada

En cuanto al elenco, hay una comunión total con la visión de León. "Si no la dirige Paco no la hubiese hecho", resalta Machi, secundada por Casanova e Ibarguren. Afortunadamente, la petición de la actriz se cumplió y ahora ya tiene un nuevo deseo en mente: "Tener la oportunidad de volver después de quince años me parecía increíble. Una de las cosas más importantes que nos ha pasado a nosotros es 'Aída'. No esperaba que en aquellos Feroz fuera un sí tan rotundo. Que 'Aída' vaya a los cines me parece tan mágico que espero que opte a los Goya".

Sin embargo, si finalmente la película llega a la gran cita del cine español, hay alguien que no estará para celebrarlo como parte del elenco: Ana Polvorosa. La icónica Lore descartó formar parte de la cinta, pero, dejando de lado el apartado emocional, a León no le ha supuesto un problema esta ausencia: "Lo difícil es meter a todos, sacar es más fácil. Echamos de menos a Ana, pero no a nivel de trama".

En cambio, el director ha asegurado que habrá un elemento troncal de la serie que sí estará presente: la música de la cabecera. De este modo, se rendirá homenaje a un tema que ya es historia de la televisión patria con su salto al cine, aunque en la gran pantalla probablemente no lo escuchemos con tanta asiduidad. "Pensar en una segunda parte de esto, cuando estamos todavía dilatando... Hay algo de cierre y recierre. Esa serie que ya se acabó la vamos a rematar. En principio no habrá más, pero también dije eso de 'Carmina'", apunta León, que concluye con un eslogan que nos mantendrá entretenidos hasta el estreno: "Hablar de los límites del humor es hablar del contexto. Me gustaría que el claim de esta película fuera 'Cuidado con lo que te ríes'".