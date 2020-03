El volantazo argumental con el que 'Anatomía de Grey' se ha despedido de Alex Karev para siempre

'Anatomía de Grey' tiene cura para todo, hasta para las desapariciones súbitas. Desde que se anunciara la repentina espantada de Justin Chambers en enero, el equipo de guion ha tratado de resolver la papeleta quizá no lo mejor posible, sino de manera que no se derrumbara todo. Lo que en principio pareció camuflarse como ausencia temporal para cuidar a su moribunda madre, al final se ha convertido en el cierre de una historia de amor que venía de largo, y que se ha resucitado para dar carpetazo a uno de los personajes más longevos de la ficción de ABC.

Izzie y Karev en 'Anatomía de Grey'

En un ejercicio de imaginación extrema, el episodio 16x16, titulado "Leave A Light On", ha desvelado el auténtico paradero de Karev: Kansas. Allí ha acabado con Izzie -sí, Izzie-, que vivió su particular bomba de humo en la sexta temporada. La razón de este reencuentro no ha sido otra que la revelación de que el personaje interpretado por Katherine Heigl había tenido gemelos y el padre era Alex, que terminó por abandonar a Jo y su vida en Seattle para retomar el romance que marcara el arranque de la serie.

Sin necesidad de contar con nuevo material de Chambers o Heigl, la ficción ha recurrido a secuencias anteriores para rememorar aquellos momentos de cariño que definieron su relación. Y para aclarar la situación, Karev ha enviado cartas a Meredith, Bailey y Webber, explicando que el reencuentro se produjo cuando pidió ayuda a Izzie para evitar que Meredith perdiera su licencia médica. No obstante, como indica Deadline, la carta más dura ha sido la remitida a su mujer, Jo, en la que Karev ha reconocido el impacto de sus actos: "Eres más que una carta. Esto de aquí, esta cobardía, esta carta, es oficialmente lo peor que he hecho nunca."

Despedida oficial

Con motivo de un evento tan trascendental como la marcha de un miembro del reparto original, la showrunner de 'Anatomía de Grey', Krista Vernoff, ha emitido un comunicado en el que reconoce que era "casi imposible decir adiós a Alex Karev": "Nos ha encantado escribir a Alex. Y nos ha encantado ver los matices de la interpretación de Justin Chambers. Durante dieciséis temporadas, dieciséis años, hemos crecido junto a Alex Karev. Nos han frustrado sus limitaciones, nos ha inspirado su evolución y hemos acabado amándole y pensando en él como uno de nuestros mejores amigos. Le echaremos muchísimo de menos. Siempre estaremos agradecidos por su repercusión, en nuestra serie, en nuestros corazones, en nuestros fans, en el mundo."