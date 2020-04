Un diputado de VOX amenaza a Ana Pastor con la Guardia Civil: "Un día llega la UCO y te llevan puesta"

En las últimas semanas hemos podido comprobar que además de una crisis sanitaria, la del coronavirus se ha convertido también en una intensa batalla política. El Partido Popular y VOX lideran una oposición que no ha dudado en cargar duramente contra el Gobierno por las medidas que está tomando para combatir la crisis. Reproches, insultos y acusaciones son ya habituales desde hace ya algunas semanas, algo a lo que se le ha sumado una dura campaña en algunos medios de comunicación claramente discordantes con el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Además, son muchos los bulos y rumores que se están difundiendo en redes sociales que además de afectar a los políticos está también salpicando al sector de la comunicación.

Ana Pastor, fundadora de Newtral

Por ejemplo, la periodista Ana Pastor y su productora Newtral se han visto envueltos en diferentes bulos y es que parece que a muchos no gusta que la presentadora de 'El objetivo' sea una de las profesionales que más bulos está desmintiendo en su factoría audiovisual. Días atrás, WhatsApp decidió limitar el reenvío de mensajes a nuestros contactos para evitar la propagación de bulos relacionados especialmente con la crisis sanitaria, una decisión que muchos apuntaron a venir directamente impuesta por Newtral. En diferentes noticias y tuits se afirmaba tajantemente que WhatsApp y Facebook estaban siendo tuteladas y censuradas por la productora de Pastor y se explicaba que la limitación de WhatsApp se limitaba a nuestro país.

Bulos sobre Newtral y Ana Pastor

Toda esta información era rotundamente falsa y es que la decisión de WhatsApp se tomó a nivel mundial y no, no estaba impuesta por Newtral. La productora española pertenece al IFCN junto a organizaciones periodísticas y de verificación de todo el mundo. En definitiva, una mentira más a la que se la ha sumado en las últimas horas otra relacionada con los beneficios que la productora responsable de '¿Dónde estabas entonces?' ha tenido en los últimos años. El conocido youtuber Alvise Pérez no dudó en dejar en el aire la procedencia de ese dinero; un tuit que no ha dudado en aprovechar un diputado de VOX para cargar directamente contra la periodista.

Me parece que @Newtral empieza a oler a podrido. Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día , te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender. https://t.co/W73QKDXyK0 — Luis Gestoso (@LuisGestoso) April 12, 2020

La amenaza de Gestoso

En la misma red social, el político Luis Gestoso ha respondido el mensaje posteado por Pérez con un contundente mensaje contra la presentadora de laSexta y su equipo: "Me parece que Newtral empieza a oler a podrido". Esta afirmación ha venido precedida de una contundente amenaza contra Pastor: "Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día , te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender". Por ahora la periodista no ha respondido al mensaje pero sí ha compartido en los últimos días decenas de tuits en los que se la amenaza e insulta de forma reiterada; un conjunto de tuits que reflejan el acoso al que está sometida esta.