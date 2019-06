'Watchmen' finaliza su rodaje de cara a un estreno otoñal en HBO

El próximo estreno de 'Watchmen' ha generado una gran expectación entre los fans por lo enigmático de su propuesta, que se sitúa en el mismo universo pero cuenta una historia diferente respecto al mítico cómic que adapta. La gran impaciencia de los fans puede que se haya trasladado al set de rodaje, que ya ha cerrado sus puertas para dejar paso a la postproducción.

Looking Glass y otro personaje enmascarado en 'Watchmen'

Así lo informa ComicBook, que detalla cómo la primera temporada de la serie ya ha terminado. Además, a juzgar por las fotos en Instagram de miembros del equipo como la maquilladora Philonese West o la diseñadora de vestuario Mandy Fason, ya se habría realizado una fiesta de final del rodaje, de la cual HBO no había dado noticias en ningún comunicado oficial.

Esto supone un incremento del ritmo de producción de la serie, de la que apenas hemos conocido detalles desde que se rodase su piloto hace un año, de modo que parece posible que el estreno llegue sin problemas a otoño 2019, tal y como estaba previsto. Sobre cuánto tiempo permanecerán los rodajes parados no hay noticias, ya que no está confirmado que vaya a existir una segunda temporada todavía, aunque los rumores apuntan a que sería muy posible.

Todo en interrogante

Aunque se desconocen los detalles de la trama de la serie, se sabe que va a recoger los planteamientos superheroicos de la obra original de Alan Moore y Dave Gibbons, pero no necesariamente usando sus personajes. De momento, apenas está confirmada la aparición de Ozymandias, interpretado por Jeremy Irons, mientras que otros enmascarados, como Angela Abar o Looking Glass, son incorporaciones nuevas al universo que tendrán papeles destacados encarnados en Regina King y Tim Blake Nelson, respectivamente. Aparte de esas confirmaciones, que no dicen mucho sobre el papel de los personajes, apenas tenemos un enigmático tráiler.