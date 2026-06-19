William Levy, primer invitado de 'El Show de Paz' en su estreno en Telecinco

Por Fidel Conejero |

'El Show de Paz' ya tiene fecha de estreno y a su primer invitado. Telecinco ha anunciado que William Levy participará en la entrega inaugural del nuevo espacio presentado por Paz Padilla, que llegará a la parrilla el próximo sábado 27 de junio a las 16:00 horas.

El actor y productor será el protagonista de una entrevista en la que repasará distintos aspectos de su trayectoria profesional y personal junto a la presentadora. Su presencia servirá para inaugurar un formato con el que Mediaset apostará durante las tardes de verano del fin de semana.

'El Show de Paz' combinará entrevistas, reportajes, secciones de humor, historias personales y contenido grabado tanto en plató como en exteriores. El programa contará además con un equipo de colaboradores formado por Cristina Piaget, Fabiola Martínez, Roi Méndez, Jenni Alcolado, Jimmy Castro y Lola Padilla, hermana de la presentadora, que debutará en televisión con este proyecto.

Fabiola Martínez, Lola y Paz Padilla, Jenni Alcolado, Cristina Piaget y Jimmy Castro en 'El Show de Paz'

Paz en cadena, Héroes de Paz y Susto o Paz, secciones del programa

Entre las secciones anunciadas para esta nueva apuesta se encuentra 'Héroes de Paz', un espacio basado en cámaras ocultas que planteará distintas situaciones a personas anónimas para observar sus reacciones y decisiones.

Por otro lado, 'Paz en cadena' tendrá un enfoque solidario y buscará conectar a personas que necesiten ayuda con otras dispuestas a colaborar. La iniciativa pretende utilizar el programa como punto de encuentro para dar visibilidad a diferentes casos y necesidades.

El humor también tendrá un papel destacado en el formato. En 'Susto o Paz', la presentadora se caracterizará con distintos disfraces para sorprender a viandantes en la calle, mientras que Jenni Alcolado protagonizará 'Las bromas de Jenni', una sección de cámara oculta centrada en las reacciones de los ciudadanos ante situaciones inesperadas.

Además de estas secciones, el programa contará con entrevistas a personajes conocidos, encuentros con invitados y piezas grabadas fuera del plató. El espacio relevará a 'Fiesta' durante la programación estival de Telecinco. De este modo, Paz Padilla asumirá una franja que actualmente ocupa el formato de Emma García, cuya audiencia se encuentra habitualmente alrededor del 8% de share los fines de semana.