Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra', muy similar al rosco: "A la Z"

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Pasapalabra
2000 - Act
España
Concursos
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El concurso más visto de la televisión, 'Pasapalabra', ha estrenado este viernes su nueva prueba final en sustitución del famoso "Rosco", después de que el Tribunal Supremo obligase a Antena 3 a dejar de emitir esta parte final del programa, al considerar que sus derechos no son propiedad de la actual productora del programa, sino de MC&F.
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Hasta la llegada de la nueva prueba, los cambios en el programa han sido mínimos, y han consistido sobre todo en eliminar el rosco de cualquier escenografía, como los pulsadores utilizados en el programa (que han sido rediseñados con dos letras) o las etiquetas con el nombre de los concursantes, que ya no tienen forma circular.
"A la Z", la nueva prueba
El concursante que más segundos ha acumulado en el programa decide si quiere resolver la lista de la A a la Z o al revés, de la Z a la A. Su rival deberá adivinar las palabras en el orden inverso.
La prueba tiene otras dos novedades con respecto al rosco: la palabra a adivinar muestra el número de letras que tiene en pantalla y, en el caso de no empezar por la letra, sino contenerla, también desvela en qué posición se encuentra. Por último, esta nueva prueba introduce un comodín, mediante el cual el concursante puede obtener una letra extra de la palabra a adivinar como pista, a cambio de perder 5 segundos.
El resto de la mecánica es exactamente la misma: los participantes arrancan sumando los segundos que han conseguido durante el concurso y, cuando no saben de qué palabra se trata, pasan turno diciendo "pasapalabra", que es cuando el otro concursante retoma el turno.
Además, la nueva prueba continúa acumulando el mismo bote económico que llevaba el rosco hasta su desaparición el pasado jueves.
En resumen, las diferencias de "A la Z" con "El rosco", son las siguientes:
- Disposición gráfica: en línea y no en círculo
- Orden de resolución: se puede elegir en un orden o el contrario, y el rival tendrá el opuesto
- Palabra tipo 'ahorcado': como en el 'ahorcado', el concursante vé cuántas letras tiene la palabra y dónde está la letra
- Nueva pista: el concursante puede pedir una letra extra de la palabra a adivinar, a cambio de 5 segundos de su tiempo
Argentina mira con interés el caso
Además de en España, el otro país donde la disputa legal por los derechos del programa se ha seguido con especial atención es Argentina, donde también se emite 'Pasapalabra' como se hacía, con el rosco como prueba final. Y es que en aquel país, la productora MC&F ha optado por no litigar el caso, y la emisión continúa por ahora como de costumbre. Sin embargo, los medios argentinos han publicado multitud de noticias sobre el caso, por si en un futuro la demanda se extendiera a aquel país.