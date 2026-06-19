Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra', muy similar al rosco: "A la Z"

Por Diego López |

El concurso más visto de la televisión, 'Pasapalabra', ha estrenado este viernes su nueva prueba final en sustitución del famoso "Rosco", después de que el Tribunal Supremo obligase a Antena 3 a dejar de emitir esta parte final del programa, al considerar que sus derechos no son propiedad de la actual productora del programa, sino de MC&F.

Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra': "A la Z"

Hasta la llegada de la nueva prueba, los cambios en el programa han sido mínimos, y han consistido sobre todo en eliminar el rosco de cualquier escenografía, como los pulsadores utilizados en el programa (que han sido rediseñados con dos letras) o las etiquetas con el nombre de los concursantes, que ya no tienen forma circular.

"A la Z", la nueva prueba

La nueva prueba final tiene: los concursantes deben adivinar una palabra que comienza o contiene una de las letras del abecedario. Sin embargo, esta vez la, y no en un círculo rodeándolo.

El concursante que más segundos ha acumulado en el programa decide si quiere resolver la lista de la A a la Z o al revés, de la Z a la A. Su rival deberá adivinar las palabras en el orden inverso.

Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra': "A la Z"

La prueba tiene otras dos novedades con respecto al rosco: la palabra a adivinar muestra el número de letras que tiene en pantalla y, en el caso de no empezar por la letra, sino contenerla, también desvela en qué posición se encuentra. Por último, esta nueva prueba introduce un comodín, mediante el cual el concursante puede obtener una letra extra de la palabra a adivinar como pista, a cambio de perder 5 segundos.

El resto de la mecánica es exactamente la misma: los participantes arrancan sumando los segundos que han conseguido durante el concurso y, cuando no saben de qué palabra se trata, pasan turno diciendo "pasapalabra", que es cuando el otro concursante retoma el turno.

Además, la nueva prueba continúa acumulando el mismo bote económico que llevaba el rosco hasta su desaparición el pasado jueves.

En resumen, las diferencias de "A la Z" con "El rosco", son las siguientes:

Disposición gráfica: en línea y no en círculo

en línea y no en círculo Orden de resolución: se puede elegir en un orden o el contrario, y el rival tendrá el opuesto

se puede elegir en un orden o el contrario, y el rival tendrá el opuesto Palabra tipo 'ahorcado': como en el 'ahorcado', el concursante vé cuántas letras tiene la palabra y dónde está la letra

como en el 'ahorcado', el concursante vé cuántas letras tiene la palabra y dónde está la letra Nueva pista: el concursante puede pedir una letra extra de la palabra a adivinar, a cambio de 5 segundos de su tiempo

Argentina mira con interés el caso

Además de en España, el otro país donde la disputa legal por los derechos del programa se ha seguido con especial atención es Argentina, donde también se emite 'Pasapalabra' como se hacía, con el rosco como prueba final. Y es que en aquel país, la productora MC&F ha optado por no litigar el caso, y la emisión continúa por ahora como de costumbre. Sin embargo, los medios argentinos han publicado multitud de noticias sobre el caso, por si en un futuro la demanda se extendiera a aquel país.