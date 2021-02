Xabier Fortes explota por el rótulo que compara a Leonor con su abuelo: "Es inaceptable"

La polémica suscitada en torno al rótulo que comparaba a la Princesa Leonor con Juan Carlos I sigue provocando reacciones y, en este caso, ha sido Xabier Fortes quien ha mostrado su total disconformidad con la expresión utilizada. No es el primer rostro de Televisión Española en rpronunciarse, pues Rosa María Mateo hizo lo propio a través de un comunicado.

Xabier Fortes en 'Noticias 24h'

El 10 de febrero, Fortes utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión ante el polémico encabezamiento del rótulo: "Leonor se va de España, como su abuelo". En un primer mensaje, afirmó que se trata de algo "intolerable y de pésimo gusto" para, justo después, hablar sobre la reacción que tuvo RTVE. Asimismo, llega a justificar que se haya relevado de su puesto a esas personas "que no han realizado correctamente su trabajo".

Sin embargo, Fortes decidió eliminar este tuit donde mostraba su profundo desacuerdo con esas palabras, pero no dudó en seguir expresándose e incluso aclarar sus palabras. En un principio, el presentador trataba de exponer que "no se puede mezclar a la princesa", que "tiene quince años" con los "episodios de su abuelo" simplemete por ir a estudiar al extranjero. Finalmente, comenta que "RTVE está obligada a reaccionar", pero matiza que la mejor vía serían los "relevos", que "no son despidos".

Mónica López también pide perdón

Mónica López, desde su puesto de presentadora de 'La hora de La 1', quiso "pedir disculpas públicamente" un día después de la emisión del comentado rótulo: "TVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene, evidentemente, su compromiso con el respeto a las instituciones del Estado". Precisamente, el final de su discurso se dirigió a tranquilizar a los más críticos, afirmando que la cadena pública había "relevado de sus cargos a los responsables".