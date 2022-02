Xavi Martínez fue uno de los miembros del jurado de 'Objetivo Eurovisión' en 2017. A colación de la polémica generada en torno al Benidorm Fest, el locutor ha recordado en 'Horizonte' cómo vivió su paso por la preselección. En aquella ocasión, muchos de los eurofans tampoco se mostraron conformes con la decisión del jurado, y llegaron a excederse.

Xavi Martínez, en 'Horizonte'

El reportero confesó que no se reconoce cuando ve las imágenes de aquella gala: "Yo me doy vergüenza", le decía a Iker Jiménez. "Era otra persona, incluso el lenguaje no verbal", admitió. Martínez reconoció que su actitud fue fruto del "miedo" y la "inseguridad". "La semana antes de llegar a ese plató había tenido amenazas en redes sociales por poner la canción de uno de los candidatos en la radio", relataba con calma.

"Yo me debía a una cadena y yo no soy nadie para decirle al director de mi emisora de radio: 'No voy a presentar esa canción que vosotros habéis decidido programar en rotación cada día'", le contaba al presentador. La noche de la gala, Martínez tuvo que marcharse de plató porque "solo escuchaba amenazas de muerte", pero lo peor estaba a punto de ocurrir.

"No me lo veo venir, me vienen cuatro y me llevo un guantazo", narraba. El locutor fue acusado de perjudicar a la que era la favorita del público, Mirela Cabero, y de otorgar un trato de favor al que finalmente fue el representante de España en Eurovisión, Manel Navarro. "Más que el puñetazo ese, me dolió mucho más la palabra 'tongo'", le confesaba a Jiménez.

La historia se repite: Miryam Benedited

Tras la victoria de Chanel Terrero en el Benidorm Fest 2022, la sombra del amaño vuelve a sobrevolar sobre los miembros del jurado. Sin duda, la mayor señalada es la coreógrafa Miryam Benedited. La bailarina ha reconocido que tanto ella como sus hijos han recibido "amenazas de muerte". Además, se ha visto obligada a entrar en varios programas para aclarar cuál es su relación con la ganadora.

Tanto en 'Todo es mentira' como en 'Ya son las ocho', la coreógrafa explicó que su relación con Chanel es "la misma que prácticamente con todo el certamen entero", tras más de 30 años en la profesión. Ambas coincidieron hace más de cinco años en 'Tu cara me suena', cuando la artista acudió a hacer una sustitución como bailarina.