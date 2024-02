Por Daniel Parra |

'TardeAR' arrancó la semana con un intenso debate. El programa del lunes 19 de febrero comenzó con Shakira como protagonista. La cantante ha anunciado recientemente la salida de su próximo álbum, 'Las mujeres ya no lloran', título que recuerda a su canción contra su expareja, Gerard Piqué, publicada en enero de 2023, y que dio para la conversación en la mesa de tertulianos. "El negocio del despecho sigue dando dinero. Tras siete años que estaba sin publicar un disco, ahora va uno detrás el otro (...). Pero después de darle tanto bombo, ¿estamos hablando de una mujer empoderada o de alguien que no sabe dejar atrás el pasado", comenzó Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana y el resto de colaboradores de 'TardeAR'

Xavier Sardà dejó clara su postura:. "Toda la música es amor y desamor, absolutamente toda la música", respondió Marina Rivers. Susana Díaz también se mostró a favor de la intérprete y aludió a que está sacando el mayor beneficio económico posible., contestó Sardà, generando mayor debate. La expresidenta de la Junta de Andalucía culpó al exfutbolista:

"Pero es que está representando, no su historia, es la de muchas mujeres que están con algunos tipos que dan ganas de cantarles tres o cuatro discos por lo que hacen, o sea que bien, muy bien", opinó Alberto Sotillos, a lo que el expresentador de 'Crónicas marcianas' respondió: "Cuidado, no mezclemos temas de muchas mujeres que son víctimas de malos tratos y de cuestiones que no tienen nada que ver". "Evidentemente, pero también es una falta de respeto que te pongan los cuernos en tu propia casa, y eso nadie se lo merece", dijo Rivers. Sardà continuó dando su punto de vista: "Pero vamos a ver, si te pasa esto, ¿cuánto estarás cantando las mismas canciones? ¿Para siempre ya?".

"¿No sabéis que tienen hijos?"

Xavier Sardà aludió entonces a los hijos en común de Shakira y Piqué: "Estáis hablando las dos de dinero. ¿No sabéis que tienen hijos? ¿No sabéis que tienen chavales? Tienen hijos, y la gracia que les hace a los hijos que su madre...". Tanto Susana Díaz como Marina Rivers continuaron a favor de la cantante, pero Beatriz Archidona estuvo del lado de Sardà: "Han pasado dos años. Yo creo que es peor para ella, porque cuando tú sigues en bucle, pensando en el otro, pendiente del otro, no sales de tu miseria y tu sufrimiento. Supéralo y pasa página". "Entonces, concluimos. ¿Empoderada o pesada?", preguntó Quintana. Sardà contestó con un "pesadísima", y Susana Díaz espetó un "Interesada y forrada".