El Benidorm Fest no solo ha dado la oportunidad a catorce artistas de promocionarse y mostrar su talento a toda España, sino que, además, les está dejando recuerdos imborrables que quedarán en su mente para siempre. Xeinn, el aspirante que presentará su tema "Eco" está preparándose para darlo todo sobre el escenario y, en uno de estos ensayos, ha recibido la visita de una gran figura eurovisiva: Blas Cantó.

Blas Cantó y Xeinn

"El otro día estaba ensayando y tuve una visita muy especial... Gracias, Blas Cantó, por compartir mi "Eco", escribía el artista en redes sociales junto a un vídeo en el que observamos al murciano interpretando unos versos de la canción del madrileño. Esto ocurrió mientras Xeinn pulía los últimos detalles de su actuación, ya que tiene que defender su canción en la segunda semifinal del Benidorm Fest, que tiene lugar el 27 de enero.

Blas Cantó fue el representante de España en Eurovisión 2021. Pese a que en las votaciones su espectáculo no fue bien valorado (quedó en el puesto número 24 de 26 que había), el murciano conoce todos los secretos del festival eurovisivo y sabe cómo actuar en un escenario delante del público. Así que seguro que para Xeinn no solo ha sido un honor compartir su canción con este artista, sino que, además, seguirá los consejos que Cantó le brinde.

Xeinn, roto tras la retirada de Luna Ki

Luna Ki no actuará en el Benidorm Fest ante la prohibición de usar autotune en su canción. Esta decisión ha supuesto un duro golpe para ella, pero también para sus compañeros. Los catorce aspirantes del evento (trece tras el adiós de la catalana) han formado una auténtica piña y, por eso, Xeinn no pudo evitar mostrar su pena al enterarse de que la intérprete de "Voy a morir" no actuará finalmente. Con el corazón roto, el madrileño escribía ayer en sus redes sociales: "Luna, se te quiere mucho", brindando así todo su apoyo a la artista.