En la mañana del 23 de enero de 2022, Luna Ki lanzaba un comunicado explicando que decidía retirarse del Benidorm Fest porque, finalmente, no iba a poder utilizar autotune en su actuación de la preselección española para el Festival de Eurovisión 2022. La noticia explotaba minutos antes de que el resto de sus compañeros partiesen hacia la ciudad y su retirada acabó convirtiéndose en un debate sobre la utilización de dicha herramienta.

Luna Ki

Horas más tarde, un vídeo de Odi Omalley, creador de un portal de noticias sobre música con su propio nombre, detallaba los supuestos motivos reales por los que Luna Ki se había acabado retirando del Benidorm Fest. En él, Omalley señalaba que lo que Luna necesitaba para su actuación no era autotune, software que puede distorsionar la voz en directo, sino Melodyne, otro software similar que ayuda a afinar la voz al editar una pista, por lo que no se puede utilizar en vivo como sí ocurre con el autotune.

Tras el revuelo que se generó con la información que lanzó Omalley, Luna Ki ha grabado un vídeo que ha colgado en YouTube en la mañana del 24 de enero de 2022 donde ha dado su versión y ha explicado cómo ha ocurrido todo. "Podría haber dicho una excusa, algo relacionado con mi salud, pero no voy a hacerlo, porque como artista y como persona siempre voy a defender la verdad de mi arte y cómo está hecho mi arte", empezaba diciendo la intérprete de "Voy a morir".

"El autotune es parte de la esencia de esta canción, no solo es una herramienta del directo, sino también parte de la composición", explicaba Luna Ki tras agradecer el apoyo de RTVE y de Eva Mora. "Soy una artista, no soy una intérprete. (...) Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales como podría ser 'Operación Triunfo' o 'La Voz'", añadía la que fuera candidata del Benidorm Fest. "Me encantaría ver en un futuro un cambio y que se pudiesen ver proyectos más parecidos al mío", reivindicaba.

¿Lo sabía de antemano?

La artista también ha respondido a una de las cuestiones que muchos se hacían al saber de la polémica. ¿No sabía esto de antemano? "Sí que me dijeron que no podría utilizar autotune en toda la canción en Turín", decía, explicando que en el caso de que hubiera ganado, habría tenido tres meses para hacer una versión de "Voy a morir" sin autotune que le convenciese. "No me hubiese presentado si hubiese sabido que iba a acabar así", sentenciaba.